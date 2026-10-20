Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Обвинувачений у вбивстві народного депутата Андрія Парубія Михайло Сцельніков залишатиметься під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід на 60 днів — до 18 листопада включно. Альтернативу у вигляді застави не передбачили.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду у вівторок, 20 листопада.

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Суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Парубія

Сьогодні, 20 жовтня, у Львові продовжили розгляд справи про вбивство ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Прокурор наполягав на продовженні тримання обвинуваченого під вартою без права на заставу. Він наголосив на тяжкості обвинувачень, зокрема у вбивстві Андрія Парубія та злочинах проти основ національної безпеки.

За словами прокурора, зберігаються ризики того, що Сцельніков може переховуватися від суду, вчинити нові злочини або впливати на свідків та експертів.

Також прокурор зазначив, що обвинувачений заявляв про бажання бути обміняним. На думку сторони обвинувачення, це може свідчити про намір уникнути кримінальної відповідальності в Україні.

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Крім того, триває розслідування щодо іншої особи, яка могла сприяти вбивству та надати засоби для його вчинення.

Раніше Михайло Сцельніков заявляв, що спочатку планував убити Андрія Парубія за допомогою вибухівки з дистанційним підривом, однак відмовився від цієї ідеї через ризик для сторонніх людей. Натомість він вирішив використати вогнепальну зброю. Також обвинувачений заперечив, що мав куратора, і стверджував, що діяв самостійно.

Новини.LIVE інформували, що 12 жовтня 2026 року обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков визнав, що саме він застрелив ексголову Верховної Ради у Львові 30 серпня 2025 року. Під час судового засідання він також підтвердив, що пістолет, зображений на фото, належить йому, та заявив про відсутність заперечень щодо обвинувачення.

Новини.LIVE писали, що 30 вересня 2026 року у Львові під час судового засідання у справі про вбивство Андрія Парубія обвинувачений Михайло Сцельніков попросив замінити свого захисника. Він хоче, щоб його інтереси представляла адвокатка Діана Кора, яка захищає В’ячеслава Зінченка у справі про вбивство Ірини Фаріон. Також Сцельніков попросив передати йому до ізолятора теплий одяг.