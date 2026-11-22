Принц Гаррі. Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Принц Гаррі став на коліно перед українським ветераном під час свого візиту до Львова. Фото зворушило мережу. Герцог Сассекський вирішив бути на одному рівні зі співрозмовником.

Про це повідомляє Новини.LIVE у неділю, 22 листопада.

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Візит принца Гаррі до Львова

Принц Гаррі спілкується з українським ветераном. Фото: AP

Під час зустрічі у Львові принц Гаррі поспілкувався з військовим з ампутацією, присівши, щоб бути з ним на одному рівні та не розмовляти згори вниз. Фото зворушило мережу.

Принц Гаррі у Львові

Як писали Новини.LIVE, 15 листопада принц Гаррі вчетверте здійснив візит до України. Він відвідав Львів та виступив на міжнародній конференції з лікування й реабілітації постраждалих від війни.

Крім того, герцог Сассекський відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених. Там він поспілкувався з українськими ветеранами та військовослужбовцями.

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Принц Гаррі також відвідав реабілітаційний центр Superhumans, де зустрівся з Героєм України Костянтином Власенком із 30-ї окремої механізованої бригади, якого евакуювали дроном. Захисник втратив обидві стопи.

У Львові міністр у справах ветеранів України Віталій Кім провів переговори з принцом Гаррі та представниками Invictus Games Foundation щодо нових способів підтримки українських військових.