Герцог Сассекский, принц Гаррі потиснув руку українському військовому. Фото: ТГ Максим Козицький

Британський принц Гаррі під час візиту до Львова відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених, де зустрівся з українськими ветеранами та військовослужбовцями. Герцог Сассекський особисто підтримав учасників змагань із регбі на колісних кріслах, які проходили в межах спортивного заходу для захисників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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Принц Гаррі на Іграх нескорених. Фото: ТГ Максим Козицький

Принц Гаррі підтримав ветеранів на Іграх Нескорених

За словами очільника Львівської ОВА, цей візит має особливе значення, адже саме Гаррі заснував міжнародні Ігри Нескорених у 2014 році.

Принц Гаррі на Іграх нескорених. Фото: ТГ Максим Козицький

Нині він приїхав підтримати людей, для яких спорт став важливою складовою фізичного та психологічного відновлення після поранень.

У 2026 році на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників із різних регіонів країни.

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Принц Гаррі на Іграх нескорених. Фото: ТГ Максим Козицький

За результатами змагань сформують національну команду із 60 ветеранів та військовослужбовців. Вони представлятимуть Україну на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Принц Гаррі на Іграх нескорених. Фото: ТГ Максим Козицький

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що принц Гаррі закликав міжнародну спільноту активніше підтримувати Україну. Під час благодійного вечора в Лондоні він розповів про зустрічі з українцями, які втратили близьких, домівки та кінцівки через війну.

Також Новини.LIVE писав, що 15 листопада стало відомо про четвертий візит принца Гаррі до України, під час якого він відвідав Львів. Герцог Сассекський виступив на міжнародній конференції Superhumans War Trauma Conference, присвяченій лікуванню бойових травм.