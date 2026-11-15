Принц Гарри посетил Игры Непокоренных во Львове
Британский принц Гарри во время визита во Львов посетил Всеукраинские Игры Непокоренных, где встретился с украинскими ветеранами и военнослужащими. Герцог Сассекский лично поддержал участников соревнований по регби на инвалидных колясках, которые проходили в рамках спортивного мероприятия для защитников.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
Принц Гарри поддержал ветеранов на Играх Непокоренных
По словам главы Львовской ОВА, этот визит имеет особое значение, ведь именно Гарри основал международные Игры Непокоренных в 2014 году.
Теперь он приехал поддержать людей, для которых спорт стал важной составляющей физического и психологического восстановления после ранений.
В 2026 году на Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове зарегистрировались около 500 участников из разных регионов страны.
По результатам соревнований сформируют национальную команду из 60 ветеранов и военнослужащих. Они будут представлять Украину на международных Играх Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что принц Гарри призвал международное сообщество активнее поддерживать Украину. Во время благотворительного вечера в Лондоне он рассказал о встречах с украинцами, которые потеряли близких, дома и конечности из-за войны.
Также Новини.LIVE писал, что 15 ноября стало известно о четвертом визите принца Гарри в Украину, во время которого он посетил Львов. Герцог Сассекский выступил на международной конференции Superhumans War Trauma Conference, посвященной лечению боевых травм.