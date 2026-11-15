Герцог Сассекский, принц Гарри, пожал руку украинскому военному. Фото: Telegram-канал Максима Козицкого

Британский принц Гарри во время визита во Львов посетил Всеукраинские Игры Непокоренных, где встретился с украинскими ветеранами и военнослужащими. Герцог Сассекский лично поддержал участников соревнований по регби на инвалидных колясках, которые проходили в рамках спортивного мероприятия для защитников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

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Принц Гарри на Играх Непокоренных. Фото: ТГ Максим Козицкий

Принц Гарри поддержал ветеранов на Играх Непокоренных

По словам главы Львовской ОВА, этот визит имеет особое значение, ведь именно Гарри основал международные Игры Непокоренных в 2014 году.

Принц Гарри на Играх Непокоренных. Фото: ТГ Максим Козицкий

Теперь он приехал поддержать людей, для которых спорт стал важной составляющей физического и психологического восстановления после ранений.

В 2026 году на Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове зарегистрировались около 500 участников из разных регионов страны.

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Принц Гарри на Играх Непокоренных. Фото: ТГ Максим Козицкий

По результатам соревнований сформируют национальную команду из 60 ветеранов и военнослужащих. Они будут представлять Украину на международных Играх Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году.

Принц Гарри на Играх Непокоренных. Фото: ТГ Максим Козицкий

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что принц Гарри призвал международное сообщество активнее поддерживать Украину. Во время благотворительного вечера в Лондоне он рассказал о встречах с украинцами, которые потеряли близких, дома и конечности из-за войны.

Также Новини.LIVE писал, что 15 ноября стало известно о четвертом визите принца Гарри в Украину, во время которого он посетил Львов. Герцог Сассекский выступил на международной конференции Superhumans War Trauma Conference, посвященной лечению боевых травм.