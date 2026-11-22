Принц Гарри встал на колено перед ветераном ВСУ во Львове
Принц Гарри опустился на одно колено перед украинским ветераном во время своего визита во Львов. Фотография тронула пользователей сети. Герцог Сассекский решил оказаться на одном уровне со своим собеседником.
Об этом сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 22 ноября.
Визит принца Гарри во Львов
Во время встречи во Львове принц Гарри пообщался с военным, перенесшим ампутацию, присев, чтобы оказаться с ним на одном уровне и не разговаривать свыше вниз. Фото тронуло пользователей сети.
Принц Гарри во Львове
Как писали Новини.LIVE, 15 ноября принц Гарри в четвертый раз посетил Украину. Он побывал во Львове и выступил на международной конференции по лечению и реабилитации пострадавших от войны.
Кроме того, герцог Сассекский посетил Всеукраинские Игры Непокоренных. Там он пообщался с украинскими ветеранами и военнослужащими.
Принц Гарри также посетил реабилитационный центр Superhumans, где встретился с Героем Украины Константином Власенко из 30-й отдельной механизированной бригады, которого эвакуировали с помощью дрона. Защитник лишился обеих стоп.
Во Львове министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким провёл переговоры с принцем Гарри и представителями Invictus Games Foundation о новых способах поддержки украинских военных.