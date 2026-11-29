До четырех часов без света: график отключений на Львовщине
В воскресенье, 29 ноября, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Без ограничений обойдутся лишь две очереди.
Об этом сообщили в Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.
Отключения света во Львове и области 29 ноября
График отключений:
- очередь 1.1 — с 18:00 до 21:00;
- очереди 1.2, 2.2 — с 15:00 до 18:30;
- очереди 2.1, 5.1 — с 11:30 до 15:00;
- очередь 3.1, 6.2 — без отключений;
- очереди 3.2, 4.1 — с 18:30 до 21:00;
- очереди 4.2, 6.1 — с 08:00 до 11:30;
- очередь 5.2 — с 14:00 до 18:00.
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света".
Эта же информация доступна в чат-ботах:
- "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовоблэнерго сообщал, что 28 ноября во Львове и на Львовщине тоже ограничивали электроснабжение. Свет отключали в период с 08:00 до 20:00. Правда, в четырех очередях отключений не было.
Также мы писали, что 29 ноября во Львове и на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются снег, туман и гололед. Температура воздуха снизится до -11 °C.