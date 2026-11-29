Девушка идет по улице в темноте. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Без ограничений обойдутся лишь две очереди.

Об этом сообщили в Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.

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График почасовых отключений электричества во Львове и на Львовщине на 29 ноября 2026 года. Фото: t.me/lvivoblenergo

Отключения света во Львове и области 29 ноября

очередь 1.1 — с 18:00 до 21:00;

очереди 1.2, 2.2 — с 15:00 до 18:30;

очереди 2.1, 5.1 — с 11:30 до 15:00;

очередь 3.1, 6.2 — без отключений;

очереди 3.2, 4.1 — с 18:30 до 21:00;

очереди 4.2, 6.1 — с 08:00 до 11:30;

очередь 5.2 — с 14:00 до 18:00.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света".

Эта же информация доступна в чат-ботах:

Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовоблэнерго сообщал, что 28 ноября во Львове и на Львовщине тоже ограничивали электроснабжение. Свет отключали в период с 08:00 до 20:00. Правда, в четырех очередях отключений не было.

Также мы писали, что 29 ноября во Львове и на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются снег, туман и гололед. Температура воздуха снизится до -11 °C.