Дівчина йде вулицею в темряві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Без обмежень обійдеться лише у двох чергах.

Про це повідомили у Львівобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графік погодинних відключень світла у Львові та на Львівщині на 29 листопада 2026 року. Фото: t.me/lvivoblenergo

Відключення світла у Львові та області 29 листопада

черга 1.1 — з 18:00 до 21:00;

черги 1.2, 2.2 — з 15:00 до 18:30;

черги 2.1, 5.1 — з 11:30 до 15:00;

черга 3.1, 6.2 — без відключень;

черги 3.2, 4.1 — з 18:30 до 21:00;

черги 4.2, 6.1 — з 08:00 до 11:30;

черга 5.2 — з 14:00 до 18:00.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівобленерго повідомляв, що 28 листопада у Львові та на Львівщині теж обмежували електропостачання. Світло відключали в період від 08:00 до 20:00. Щоправда, у чотирьох чергах відключень не було.

Також ми писали, що 29 листопада у Львові та на Львівщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються сніг, туман і ожеледиця. Температура повітря знизиться до -11 °C.