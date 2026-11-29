До чотирьох годин без світла: графік відключень на Львівщині
У неділю, 29 листопада, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Без обмежень обійдеться лише у двох чергах.
Про це повідомили у Львівобленерго, передає Новини.LIVE.
Відключення світла у Львові та області 29 листопада
Графік відключень:
- черга 1.1 — з 18:00 до 21:00;
- черги 1.2, 2.2 — з 15:00 до 18:30;
- черги 2.1, 5.1 — з 11:30 до 15:00;
- черга 3.1, 6.2 — без відключень;
- черги 3.2, 4.1 — з 18:30 до 21:00;
- черги 4.2, 6.1 — з 08:00 до 11:30;
- черга 5.2 — з 14:00 до 18:00.
Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".
Ця ж інформація є в чат-ботах:
- "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівобленерго повідомляв, що 28 листопада у Львові та на Львівщині теж обмежували електропостачання. Світло відключали в період від 08:00 до 20:00. Щоправда, у чотирьох чергах відключень не було.
Також ми писали, що 29 листопада у Львові та на Львівщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються сніг, туман і ожеледиця. Температура повітря знизиться до -11 °C.