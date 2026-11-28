Графіки відключень світла на Львівщині: чотири групи без обмежень
У суботу, 28 листопада, у Львові та Львівській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики запланували обмеження з 08:00 до 20:00. Для споживачів, яких торкнуться відключення, протягом доби передбачено лише один період без світла.
Про це повідомляє Львівобленерго, передають Новини.LIVE.
Графіки відключень світла у Львові та області 28 листопада
Тривалість відключень електроенергії залежатиме від групи, до якої належить споживач. Найдовше без світла залишатимуться мешканці чотирьох груп — по три з половиною години. Найкоротші відключення триватимуть дві години.
За даними енергетиків станом на 21:22 27 листопада, світло вимикатимуть за таким графіком:
- група 1.1 — без відключень;
- група 1.2 — без відключень;
- група 2.1 — з 11:00 до 14:30;
- група 2.2 — з 11:00 до 14:30;
- група 3.1 — з 14:30 до 18:00;
- група 3.2 — з 08:00 до 11:00;
- група 4.1 — з 08:00 до 11:00;
- група 4.2 — з 18:00 до 20:00;
- група 5.1 — з 18:00 до 20:00;
- група 5.2 — без відключень;
- група 6.1 — без відключень;
- група 6.2 — з 14:30 до 18:00.
Де перевірити графіки відключень світла на Львівщині
Дізнатися свою групу можна на сайті Львівобленерго в розділі "Чому немає світла". Також ця інформація доступна в чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
"Отримувати графіки, усі їхні оновлення та адресні сповіщення найзручніше в застосунку КомКом", — зазначили раніше у Львівобленерго.
Графіки відключень електроенергії протягом дня можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у грудні 2026 року у Львові не змінюватимуть тарифи на комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті. Водночас вартість водопостачання та водовідведення вже переглядали раніше.
Також ми інформували про те, що Галицький районний суд Львова продовжив на 60 діб арешт 33-річної Ірини Саветіної. Жінку обвинувачують у вчиненні теракту в центрі міста у лютому 2026 року.