Люди відвідують кафе, яке працює від генератора, під час відключення електроенергії. Фото: Reuters

У суботу, 28 листопада, у Львові та Львівській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики запланували обмеження з 08:00 до 20:00. Для споживачів, яких торкнуться відключення, протягом доби передбачено лише один період без світла.

Про це повідомляє Львівобленерго, передають Новини.LIVE.

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Графік відключень світла на Львівщині. Зображення: t.me/lvivoblenergo

Графіки відключень світла у Львові та області 28 листопада

Тривалість відключень електроенергії залежатиме від групи, до якої належить споживач. Найдовше без світла залишатимуться мешканці чотирьох груп — по три з половиною години. Найкоротші відключення триватимуть дві години.

За даними енергетиків станом на 21:22 27 листопада, світло вимикатимуть за таким графіком:

група 1.1 — без відключень;

група 1.2 — без відключень;

група 2.1 — з 11:00 до 14:30;

група 2.2 — з 11:00 до 14:30;

група 3.1 — з 14:30 до 18:00;

група 3.2 — з 08:00 до 11:00;

група 4.1 — з 08:00 до 11:00;

група 4.2 — з 18:00 до 20:00;

група 5.1 — з 18:00 до 20:00;

група 5.2 — без відключень;

група 6.1 — без відключень;

група 6.2 — з 14:30 до 18:00.

Де перевірити графіки відключень світла на Львівщині

Дізнатися свою групу можна на сайті Львівобленерго в розділі "Чому немає світла". Також ця інформація доступна в чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

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"Отримувати графіки, усі їхні оновлення та адресні сповіщення найзручніше в застосунку КомКом", — зазначили раніше у Львівобленерго.

Графіки відключень електроенергії протягом дня можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у грудні 2026 року у Львові не змінюватимуть тарифи на комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті. Водночас вартість водопостачання та водовідведення вже переглядали раніше.

Також ми інформували про те, що Галицький районний суд Львова продовжив на 60 діб арешт 33-річної Ірини Саветіної. Жінку обвинувачують у вчиненні теракту в центрі міста у лютому 2026 року.