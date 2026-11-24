Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові Галицький районний суд у вівторок, 24 листопада продовжив тримання під вартою 33-річної Ірини Саветіної. Жінку обвинувачують у вчиненні теракту в центрі міста у ніч проти 22 лютого 2026 року. Вона перебуватиме під арештом ще 60 діб.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Обвинуваченій у теракті у Львові продовжили запобіжний захід

У вівторок, 24 листопада Галицький районний суд Львова ухвалив рішення продовжити термін тримання під вартою Саветіної до 23 січня 2027 року, без права внести заставу.

Матір загиблої під час теракту поліцейської Вікторії Шпильки долучать до кримінального провадження, жінка виступатиме як потерпіла.

Обвинувачувана Ірина Саветіна. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Що відомо про теракт у Львові 22 лютого

Слідство стверджує, що обвинувачувана 33-річна жителька Рівненської області Ірина Саветіна в ніч проти 22 лютого 2026 року встановила саморобні вибухові пристрої на вулиці в центрі Львова. Після серії вибухів стало відомо про загибель 23-річної поліцейської Вікторії Шпильки та військовослужбовця Національної гвардії України, ще 26 людей постраждали.

Читайте також:

Саветіній висунули обвинувачення у вчиненні терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових пристроїв.

Новини Львова

Ми писали, що жителів Львівщини у середу, 25 листопада, очікує снігопад. Синоптики попередили, що через коливання температури від -5 °C до +3 °C можливе виникнення ожеледиці на дорогах.

Новини.LIVE інформували, що герцог Сассекський принц Гаррі зворушив мережу своїм вчинком. Представник королівської родини опустився на одне коліно перед українським захисником з ампутацією, щоб комфортніше вести діалог.