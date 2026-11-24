Обвинувачувана Ірина Саветіна. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові Галицький районний суд у вівторок, 24 листопада розглядає справу про теракт, який стався у ніч проти 22 лютого 2026 року. Підсудною є 33-річна жителька Рівненщини Ірина Саветіна, її обвинувачують у закладанні двох вибухових пристроїв.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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У Львові розглядають справу про теракт 22 лютого

За даними слідства, жінка у ніч проти 22 лютого 2026 року заклала два вибухові пристрої на вулиці Данилишина в центральній частині Львова. Унаслідок цього загинула 23-річна представниця поліції Вікторія Шпилька та військовослужбовець Національної гвардії України. Загалом постраждало 26 людей.

Ірина Саветіній інкримінують вчинення терористичного акту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

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