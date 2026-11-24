Обвиняемая Ирина Саветина. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Во Львове Галицкий районный суд во вторник, 24 ноября, рассматривает дело о теракте, произошедшем в ночь на 22 февраля 2026 года. На скамье подсудимых находится 33-летняя жительница Ровенской области Ирина Саветина, которую обвиняют в установке двух взрывных устройств.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Во Львове рассматривают дело о теракте 22 февраля

По данным следствия, в ночь на 22 февраля 2026 года женщина заложила два взрывных устройства на улице Данилишина в центральной части Львова. В результате погибли 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька и военнослужащий Национальной гвардии Украины. Всего пострадали 26 человек.

Ирине Саветиной инкриминируют совершение террористического акта и незаконное изготовление взрывных устройств.

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