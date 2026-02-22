Теракт у Львові 22 лютого — що відомо про наслідки

Місце, де стався теракт у Львові. Фото: Нацполіція

Уночі, 22 лютого, у Львові стався теракт. Внаслідок інциденту загинула поліціянтка, також відомо про щонайменше 24 постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Національну поліцію України.

Реклама

Читайте також:

Місце теракту у Львові 22 лютого. Фото: Нацполіція

Теракт у Львові — що кажуть у поліції

У неділю, 22 лютого, близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.

Встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліціянтка. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до скоєння злочину осіб.

Поліціянтка, що загинула під час теракту у Львові 22 лютого 2026 року. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Що відомо про поліціянтку, яка загинула під час теракту у Львові

У поліції Львівської області повідомили, що під час нічного теракту у Львові загинула поліціянтка Вікторія Шпилька — їй було 23 роки.

Дівчина родом з Волині, проте згодом разом із батьками вона переїхала до Херсона. Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.

Співробітниця поліції, що загинула у Львові під час теракту. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру.

Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний. Вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.

Що відомо про останні теракти в Україні

У неділю вночі, 22 лютого, ми інформували, що у Львові стався теракт. Перший вибух пролунав о 00:30. За попередньою інформацією, він стався на вулиці Шпитальній біля ТЦ "Магнус". Другий вибух прогримів о 00:43.

Нагадаємо, що 16 лютого у Київському районі Одеси стався теракт. Вибух автомобіля стався близько 7:49. Внаслідок теракту постраждав водій автомобіля, його госпіталізували.

А на початку січня 2026 року у Києві на Оболоні також стався теракт. У дворі будинку під час відкриття багажника авто пролунав вибух. Внаслідок цього поранення отримав військовий.