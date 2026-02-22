Теракт во Львове 22 февраля— подробности и последствия

Место, где произошел теракт во Львове. Фото: Нацполиция

Ночью во Львове произошёл теракт. В результате происшествия погибла сотрудница полиции, по меньшей мере 24 человека получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Место теракта во Львове 22 февраля. Фото: Нацполиция

Теракт во Львове — что говорят в полиции

В воскресенье, 22 февраля, около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, раздался еще один.

Установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к совершению преступления лиц.

Полицейская, погибшая во время теракта во Львове 22 февраля 2026 года. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Что известно о полицейской, которая погибла во время теракта во Львове

В полиции Львовской области сообщили, что во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька — ей было 23 года.

Девушка родом с Волыни, однако впоследствии вместе с родителями она переехала в Херсон. Виктория закончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Сначала Херсонщина, с 2023 года Львовщина.

Сотрудница полиции, погибшая во Львове во время теракта. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Коллеги вспоминают ее как отзывчивую, светлую и искреннюю.

Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее.

Что известно о последних терактах в Украине

В воскресенье ночью, 22 февраля, мы информировали, что во Львове произошел теракт. Первый взрыв прогремел в 00:30. По предварительной информации, он произошел на улице Госпитальной возле ТЦ "Магнус". Второй взрыв прогремел в 00:43.

Напомним, что 16 февраля в Киевском районе Одессы произошел теракт. Взрыв автомобиля произошел около 7:49. В результате теракта пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали.

А в начале января 2026 года в Киеве на Оболони также произошел теракт. Во дворе дома во время открытия багажника авто прогремел взрыв. В результате этого ранения получил военный.