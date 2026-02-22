Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Теракт во Львове — в полиции раскрыли подробности инцидента

Теракт во Львове — в полиции раскрыли подробности инцидента

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 09:41
Теракт во Львове 22 февраля— подробности и последствия
Место, где произошел теракт во Львове. Фото: Нацполиция

Ночью во Львове произошёл теракт. В результате происшествия погибла сотрудница полиции, по меньшей мере 24 человека получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Реклама
Читайте также:
Теракт у Львові 22 лютого
Место теракта во Львове 22 февраля. Фото: Нацполиция

Теракт во Львове — что говорят в полиции

В воскресенье, 22 февраля, около 00:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Впоследствии, когда прибыл второй экипаж, раздался еще один.

Установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к совершению преступления лиц.

Під час теракту у Львові загинула поліціянтка
Полицейская, погибшая во время теракта во Львове 22 февраля 2026 года. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Что известно о полицейской, которая погибла во время теракта во Львове

В полиции Львовской области сообщили, что во время ночного теракта во Львове погибла полицейская Виктория Шпилька — ей было 23 года.

Девушка родом с Волыни, однако впоследствии вместе с родителями она переехала в Херсон. Виктория закончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции. Сначала Херсонщина, с 2023 года Львовщина.

Під час теракту у Львові загинула поліціянтка
Сотрудница полиции, погибшая во Львове во время теракта. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Коллеги вспоминают ее как отзывчивую, светлую и искреннюю.

Осенью прошлого года она вышла замуж. Ее муж также патрульный. Они вместе служили, мечтали, вместе строили свое будущее.

Что известно о последних терактах в Украине

В воскресенье ночью, 22 февраля, мы информировали, что во Львове произошел теракт. Первый взрыв прогремел в 00:30. По предварительной информации, он произошел на улице Госпитальной возле ТЦ "Магнус". Второй взрыв прогремел в 00:43.

Напомним, что 16 февраля в Киевском районе Одессы произошел теракт. Взрыв автомобиля произошел около 7:49. В результате теракта пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали.

А в начале января 2026 года в Киеве на Оболони также произошел теракт. Во дворе дома во время открытия багажника авто прогремел взрыв. В результате этого ранения получил военный.

теракт Львов взрыв погибшие пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации