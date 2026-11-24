Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове Галицкий районный суд во вторник, 24 ноября, продлил содержание под стражей 33-летней Ирины Саветиной. Женщину обвиняют в совершении теракта в центре города в ночь на 22 февраля 2026 года. Она будет находиться под арестом еще 60 суток.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Обвиняемой в теракте во Львове продлили меру пресечения

Во вторник, 24 ноября, Галицкий районный суд Львова принял решение продлить срок содержания под стражей Саветиной до 23 января 2027 года без права внесения залога.

Мать погибшей во время теракта полицейской Виктории Шпильки будет привлечена к уголовному делу, женщина будет выступать в качестве потерпевшей.

Обвиняемая Ирина Саветина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Что известно о теракте во Львове 22 февраля

Следствие утверждает, что обвиняемая 33-летняя жительница Ровенской области Ирина Саветина в ночь на 22 февраля 2026 года установила самодельные взрывные устройства на улице в центре Львова. После серии взрывов стало известно о гибели 23-летней полицейской Виктории Шпильки и военнослужащего Национальной гвардии Украины, ещё 26 человек пострадали.

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