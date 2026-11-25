Дівчина робить підрахунки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні 2026 року мешканці Львова продовжать оплачувати комунальні послуги та поїздки в громадському транспорті за чинними тарифами. Водночас частина цін на комуналку вже була переглянута раніше, зокрема вартість водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Тарифи на комунальні послуги у Львові з 1 грудня

Вартість електроенергії для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год. Цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. Для власників двозонних лічильників передбачена нічна ціна — 2,16 грн за кВт·год із 23:00 до 07:00.

Для окремих домогосподарств з електроопаленням в опалювальний період діє пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год у межах споживання до 2 000 кВт·год на місяць. Якщо обсяг більший, застосовується стандартна ціна.

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Газ для клієнтів "Нафтогазу" з тарифним планом "Фіксований" коштуватиме 7,96 грн за кубометр. Ця ціна закріплена до 30 квітня 2027 року. За даними компанії, її послугами користуються 98% львівських домогосподарств. Окремо споживачі сплачують за розподіл газу.

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Тарифи на воду у Львові також не зміняться. За централізоване водопостачання мешканці платитимуть 36,04 грн за кубометр, а за водовідведення — 20,34 грн. Загальна вартість становить 56,38 грн за м³. Ці ціни діють із 1 серпня 2026 року.

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Для населення зберігаються й чинні тарифи на опалення та гарячу воду. За теплову енергію львів'яни платять 1 468,11 грн за Гкал, а за кубометр гарячої води — 95,26 грн. У жовтні виконком міськради затвердив нові економічно обґрунтовані тарифи для "Львівтеплоенерго", однак для побутових споживачів їх не застосовують через дію мораторію.

Скільки коштуватиме проїзд у Львові

У грудні вартість поїздок у громадському транспорті Львова також залишиться без змін. Ціна залежитиме від способу оплати:

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23 грн — за загальною карткою ЛеоКарт або через застосунок LeoCard;

26 грн — банківською карткою або смартфоном;

30 грн — готівкою у водія;

11,50 грн — за студентською ЛеоКарт.

Місячний абонемент для студентів коштує 575 грн, для інших пасажирів — 1150 грн. Штраф за безквитковий проїзд становить 520 грн.

Останні новини Львова

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