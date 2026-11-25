Девушка подсчитывает. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре жители Львова будут по-прежнему оплачивать коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте по действующим тарифам. При этом часть цен на коммунальные услуги уже была пересмотрена ранее, в частности стоимость водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Тарифы на коммунальные услуги во Львове с 1 декабря

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Этот тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. Для владельцев двухзонных счетчиков предусмотрена ночная цена — 2,16 грн за кВт·ч с 23:00 до 07:00.

Для отдельных домохозяйств с электроотоплением в отопительный период действует льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч при потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц. Если объем превышает этот показатель, применяется стандартная цена.

Газ для клиентов "Нафтогаза" с тарифным планом "Фиксированный" будет стоить 7,96 грн за кубометр. Эта цена закреплена до 30 апреля 2027 года. По данным компании, её услугами пользуются 98% львовских домохозяйств. Отдельно потребители оплачивают распределение газа.

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Тарифы на воду во Львове также не изменятся. За централизованное водоснабжение жители будут платить 36,04 грн за кубометр, а за водоотведение — 20,34 грн. Общая стоимость составляет 56,38 грн за м³. Эти цены действуют с 1 августа 2026 года.

Для населения сохраняются и действующие тарифы на отопление и горячую воду. За тепловую энергию львовяне платят 1 468,11 грн за Гкал, а за кубометр горячей воды — 95,26 грн. В октябре исполком горсовета утвердил новые экономически обоснованные тарифы для "Львовтеплоэнерго", однако для бытовых потребителей они не применяются из-за действующего моратория.

Сколько будет стоить проезд во Львове

В декабре стоимость поездок в общественном транспорте Львова также останется без изменений. Цена будет зависеть от способа оплаты:

23 грн — с помощью универсальной карты ЛеоКарт или через приложение LeoCard;

26 грн — банковской картой или смартфоном;

30 грн — наличными у водителя;

11,50 грн — по студенческой карте "ЛеоКарт".

Месячный абонемент для студентов стоит 575 грн, для остальных пассажиров — 1150 грн. Штраф за безбилетный проезд составляет 520 грн.

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