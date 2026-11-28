Люди посещают кафе, работающее от генератора, во время отключения электроэнергии. Фото: Reuters

В субботу, 28 ноября, во Львове и Львовской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики запланировали ограничения с 08:00 до 20:00. Для потребителей, которых затронут отключения, в течение суток предусмотрен только один период без света.

Об этом сообщает Львовоблэнерго, передают Новини.LIVE.

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График отключений света во Львовской области. Изображение: t.me/lvivoblenergo

Графики отключений света во Львове и области 28 ноября

Продолжительность отключений электроэнергии будет зависеть от группы, к которой относится потребитель. Дольше всего без света останутся жители четырёх групп — по три с половиной часа. Самые короткие отключения продлятся два часа.

По данным энергетиков по состоянию на 21:22 27 ноября, свет будут отключать по следующему графику:

группа 1.1 — без отключений;

группа 1.2 — без отключений;

группа 2.1 — с 11:00 до 14:30;

группа 2.2 — с 11:00 до 14:30;

группа 3.1 — с 14:30 до 18:00;

группа 3.2 — с 08:00 до 11:00;

группа 4.1 — с 08:00 до 11:00;

группа 4.2 — с 18:00 до 20:00;

группа 5.1 — с 18:00 до 20:00;

группа 5.2 — без отключений;

группа 6.1 — без отключений;

группа 6.2 — с 14:30 до 18:00.

Где проверить графики отключений света во Львовской области

Узнать свою группу можно на сайте «Львовоблэнерго» в разделе «Почему нет света». Также эта информация доступна в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

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