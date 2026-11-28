Люди на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 29 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг, туман та ожеледицю. Крім того, температура повітря знизиться до -11 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на Львівщині на 29 листопада

Місцями синоптики прогнозують невеликий сніг. Вночі та зранку можливий слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 29 листопада. Фото: Meteopost

Температура повітря:

у Львівській області вночі -6...-11 °C, вдень 0...-5 °C;

у Львові вночі -7...-9 °C, вдень -2...-4 °C.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 28 листопада у Львові та області діють графіки погодинних відключень світла до 20:00. Водночас чотири черги будуть з електроенергією упродовж доби.

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