Сніг та морози до -11 °C: прогноз погоди на Львівщині на завтра
Погода у Львові та області завтра, 29 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг, туман та ожеледицю. Крім того, температура повітря знизиться до -11 °C.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди на Львівщині на 29 листопада
Місцями синоптики прогнозують невеликий сніг. Вночі та зранку можливий слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Львівській області вночі -6...-11 °C, вдень 0...-5 °C;
- у Львові вночі -7...-9 °C, вдень -2...-4 °C.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, 28 листопада у Львові та області діють графіки погодинних відключень світла до 20:00. Водночас чотири черги будуть з електроенергією упродовж доби.
А у грудні жителі Львова користуватимуться комунальними послугами та громадським транспортом за чинними тарифами. Окремі розцінки вже зазнали змін раніше.