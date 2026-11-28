Снег и морозы до -11 °C: прогноз погоды на Львовщине на завтра
Погода во Львове и области завтра, 29 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег, туман и гололед. Кроме того, температура воздуха снизится до -11 °C.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды на Львовщине на 29 ноября
Местами синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах будет гололедица. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- во Львовской области ночью -6...-11 °C, днём 0...-5 °C;
- во Львове ночью -7...-9 °C, днём -2...-4 °C.
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Как писали Новини.LIVE, 28 ноября во Львове и области действуют графики почасовых отключений света до 20:00. При этом четыре очереди будут обеспечены электроэнергией в течение суток.
А в декабре жители Львова будут пользоваться коммунальными услугами и общественным транспортом по действующим тарифам. Некоторые тарифы уже изменились ранее.