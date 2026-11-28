Люди на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 29 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег, туман и гололед. Кроме того, температура воздуха снизится до -11 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на Львовщине на 29 ноября

Местами синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах будет гололедица. Ветер юго-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 29 ноября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

во Львовской области ночью -6...-11 °C, днём 0...-5 °C;

во Львове ночью -7...-9 °C, днём -2...-4 °C.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 28 ноября во Львове и области действуют графики почасовых отключений света до 20:00. При этом четыре очереди будут обеспечены электроэнергией в течение суток.

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