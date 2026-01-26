В ГБР сообщили подробности ДТП на Львовщине в котором погиб депутат Орест Саламаха

Повреждена маршрутка в результате ДТП на Львовщине. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) решает вопрос об открытии производства в отношении ДТП, в котором погиб депутат партии "Слуга народа" Орест Саламаха. В ГБР сообщили подробности трагедии.

Соответствующая информация опубликована на официальной странице ГБР в Facebook.

Какие причины ДТП по предварительным выводам ГБР

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии, но предварительно известно, что ДТП произошло в результате столкновения квадроцикла депутата с маршрутным такси.

По предварительной информации ГБР, квадроцикл, которым управлял политик, выехал на встречную полосу движения. Там произошло прямое столкновение с маршрутным автобусом. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Сам Орест Саламаха получил сверхтяжелые травмы. Его срочно госпитализировали, но несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице.

Сейчас на месте работают следователи. Они опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства. Осмотр места происшествия продолжается. Дело планируют расследовать по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть — часть 2 статьи 286 УК Украины.

Ранее Новини.LIVE собрали информацию о политической деятельности и личной жизни погибшего депутата Ореста Саламахи. Известно, что у депутата остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Также мы сообщали, что депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха попал в ДТП в деревне Сокольники, что вблизи Львова.