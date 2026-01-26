Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Загибель нардепа у ДТП — ДБР розкрило деталі аварії на Львівщині

Загибель нардепа у ДТП — ДБР розкрило деталі аварії на Львівщині

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 00:20
У ДБР повідомили подробиці ДТП на Львівщині в якій загинув депутат Орест Саламаха
Пошкоджена маршрутка в результаті ДТП на Львівщині. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) вирішує питання щодо відкриття впровадження стосовно ДТП, в якій загинув депутат партії "Слуга народу" Орест Саламаха. У ДБР повідомили подробиці трагедії.

Відповідна інформація опублікована на офіційній сторінці ДБР у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Які причини ДТП за попередніми висновками ДБР

Слідчі зараз встановлюють всі обставини трагедії, але попередньо відомо, що ДТП сталася внаслідок зіткнення квадроцикла депутата з маршрутним таксі.

За попередньою інформацією ДБР, квадроцикл, яким керував політик, виїхав на зустрічну смугу руху. Там відбулося пряме зіткнення з маршрутним автобусом. Пасажири маршрутки не постраждали.

Сам Орест Саламаха отримав надважкі травми. Його терміново госпіталізували, але попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні.

Наразі на місці працюють слідчі. Вони опитують свідків та вилучають речові докази. Огляд місця події триває. Справу планують розслідувати за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть — частина 2 статті 286 КК України.

Раніше Новини.LIVE зібрали інформацію про політичну діяльність та особисте життя загиблого депутата Ореста Саламахи. Відомо, що у депутата залишилися дружина та троє неповнолітніх дітей. 

Також ми повідомляли, що депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП в селі Сокільники, що поблизу Львова.

ДТП ДБР Львів нардепи Львівська область маршрутки
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації