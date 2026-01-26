У ДБР повідомили подробиці ДТП на Львівщині в якій загинув депутат Орест Саламаха

Пошкоджена маршрутка в результаті ДТП на Львівщині. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) вирішує питання щодо відкриття впровадження стосовно ДТП, в якій загинув депутат партії "Слуга народу" Орест Саламаха. У ДБР повідомили подробиці трагедії.

Відповідна інформація опублікована на офіційній сторінці ДБР у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Які причини ДТП за попередніми висновками ДБР

Слідчі зараз встановлюють всі обставини трагедії, але попередньо відомо, що ДТП сталася внаслідок зіткнення квадроцикла депутата з маршрутним таксі.

За попередньою інформацією ДБР, квадроцикл, яким керував політик, виїхав на зустрічну смугу руху. Там відбулося пряме зіткнення з маршрутним автобусом. Пасажири маршрутки не постраждали.

Сам Орест Саламаха отримав надважкі травми. Його терміново госпіталізували, але попри зусилля медиків, чоловік помер у лікарні.

Наразі на місці працюють слідчі. Вони опитують свідків та вилучають речові докази. Огляд місця події триває. Справу планують розслідувати за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть — частина 2 статті 286 КК України.

Раніше Новини.LIVE зібрали інформацію про політичну діяльність та особисте життя загиблого депутата Ореста Саламахи. Відомо, що у депутата залишилися дружина та троє неповнолітніх дітей.

Також ми повідомляли, що депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП в селі Сокільники, що поблизу Львова.