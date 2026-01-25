Відео
Орест Саламаха загинув у ДТП — що відомо про нардепа

Орест Саламаха загинув у ДТП — що відомо про нардепа

Дата публікації: 25 січня 2026 22:12
Орест Саламаха загинув у ДТП — що відомо про депутата
Орест Саламаха. Фото: facebook.com/orest.salamaha

У неділю ввечері, 25 січня, поблизу Львова сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про народного обранця.

Читайте також:

Що відомо про Ореста Саламаху

Орест Саламаха був народним депутатом Верховної Ради IX скликання, обраним у 2019 році за одномандатним округом №121 у Львівській області як безпартійний кандидат. Після обрання увійшов до фракції "Слуга народу" та працював у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету. Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

Наприкінці 2022 року Саламаха підтримав містобудівну реформу (законопроєкт №5655), яка викликала значний суспільний резонанс через критику щодо можливого послаблення громадського контролю у сфері відбудови. Станом на початок 2024 року документ залишався не підписаним президентом і не набрав чинності.

2020 року депутат виступив проти створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі за участю представників ОРДЛО, не підтримавши позицію власної фракції. Того ж року він увійшов до ради Львівської обласної організації партії "Слуга народу".

До обрання народним депутатом Орест Саламаха працював у компанії свого тестя ТОВ "Буд Інвест Ком", що займається забудовою, де обіймав керівні посади у сферах постачання та будівництва.

Раніше займався підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі. У 2013 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент і логістика", а у 2018 році — Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Правознавство".

У депутата залишилися дружина та троє неповнолітніх дітей.

Наразі Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії та встановлює обставини трагедії. 

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася під Києвом. Внаслідок аварії було обмежено рух.

А також в Одесі авто вилетіло на тротуар та збило літню жінку.

