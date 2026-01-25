Орест Саламаха загинув у ДТП — що відомо про депутата

Орест Саламаха загинув у ДТП — що відомо про нардепа
У неділю ввечері, 25 січня, поблизу Львова сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про народного обранця.
Що відомо про Ореста Саламаху
Орест Саламаха був народним депутатом Верховної Ради IX скликання, обраним у 2019 році за одномандатним округом №121 у Львівській області як безпартійний кандидат. Після обрання увійшов до фракції "Слуга народу" та працював у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету. Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.
Наприкінці 2022 року Саламаха підтримав містобудівну реформу (законопроєкт №5655), яка викликала значний суспільний резонанс через критику щодо можливого послаблення громадського контролю у сфері відбудови. Станом на початок 2024 року документ залишався не підписаним президентом і не набрав чинності.
2020 року депутат виступив проти створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі за участю представників ОРДЛО, не підтримавши позицію власної фракції. Того ж року він увійшов до ради Львівської обласної організації партії "Слуга народу".
До обрання народним депутатом Орест Саламаха працював у компанії свого тестя ТОВ "Буд Інвест Ком", що займається забудовою, де обіймав керівні посади у сферах постачання та будівництва.
Раніше займався підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі. У 2013 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент і логістика", а у 2018 році — Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Правознавство".
У депутата залишилися дружина та троє неповнолітніх дітей.
Наразі Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії та встановлює обставини трагедії.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася під Києвом. Внаслідок аварії було обмежено рух.
А також в Одесі авто вилетіло на тротуар та збило літню жінку.
Читайте Новини.LIVE!