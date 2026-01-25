Видео
Главная Львов Орест Саламаха погиб в ДТП — что известно о нардепе

Орест Саламаха погиб в ДТП — что известно о нардепе

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 22:12
Орест Саламаха погиб в ДТП — что известно о депутате
Орест Саламаха. Фото: facebook.com/orest.salamaha

В воскресенье вечером, 25 января, вблизи Львова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о народном избраннике.

Читайте также:

Что известно об Оресте Саламахе

Орест Саламаха был народным депутатом Верховной Рады IX созыва, избранным в 2019 году по одномандатному округу №121 во Львовской области как беспартийный кандидат. После избрания вошел во фракцию "Слуга народа" и работал в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета. Во время президентских выборов 2019 года был доверенным лицом Владимира Зеленского.

В конце 2022 года Саламаха поддержал градостроительную реформу (законопроект №5655), которая вызвала значительный общественный резонанс из-за критики относительно возможного ослабления общественного контроля в сфере восстановления. По состоянию на начало 2024 года документ оставался неподписанным президентом и не вступил в силу.

В 2020 году депутат выступил против создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО, не поддержав позицию собственной фракции. В том же году он вошел в совет Львовской областной организации партии "Слуга народа".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До избрания народным депутатом Орест Саламаха работал в компании своего тестя ООО "Буд Инвест Ком", занимающейся застройкой, где занимал руководящие должности в сферах снабжения и строительства.

Ранее занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли. В 2013 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Менеджмент и логистика", а в 2018 году — Львовский университет бизнеса и права по специальности "Правоведение".

У депутата остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Сейчас Государственное бюро расследований начало следственные действия и устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, смертельное ДТП произошло под Киевом. В результате аварии было ограничено движение.

А также в Одессе авто вылетело на тротуар и сбило пожилую женщину.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
