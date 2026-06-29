Отключение света во Львовской области 30 июня: графики облэнерго

Графики отключений электроэнергии во Львове на 30 июня: кто останется без света
Энергетики обнародовали официальный график почасовых отключений электроэнергии во Львове на вторник, 30 июня. Ограничения будут действовать преимущественно в вечерние часы, когда на энергосистему страны приходится максимальная нагрузка. Большинство львовян останутся с освещением в течение всего суток, однако в некоторых районах свет все же придется отключить.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы компании "Львовоблэнерго".
Кому из львовян отключат свет 30 июня
Энергетики отмечают, что завтра отключение электричества коснется потребителей лишь трех конкретных подгрупп.
Сначала ограничения коснутся подгруппы 3.1, где света не будет в период с 17:00 до 19:30. Также без электроснабжения останется подгруппа 4.2, для которой свет отключат с 19:30 до 22:00. В заключение под временные ограничительные меры попадет подгруппа 5.2, где отключение электроэнергии продлится с 18:00 до 20:00.
Для всех остальных групп никаких ограничений на вторник пока не планируется.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, 29 июня на Львов обрушилась сильная гроза, вызвавшая аварийные отключения электроэнергии в жилых кварталах. Из-за падения крупных деревьев на улицах Коперника и Ефремова движение транспорта оказалось полностью заблокированным, также в центре серьезных повреждений подверглась городская контактная сеть.
Также мы писали, что во время грозы во Львове в шестилетнюю девочку ударила молния. Сейчас ребенок находится в реанимации детской больницы Святого Николая. По словам врачей, девочка находится в стабильном состоянии.