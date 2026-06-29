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Главная Львов Графики отключений электроэнергии во Львове на 30 июня: кто останется без света

Графики отключений электроэнергии во Львове на 30 июня: кто останется без света

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Дата публикации 29 июня 2026 22:11
Отключение света во Львовской области 30 июня: графики облэнерго
Ремонт энергосетей. Фото: ДТЭК

Энергетики обнародовали официальный график почасовых отключений электроэнергии во Львове на вторник, 30 июня. Ограничения будут действовать преимущественно в вечерние часы, когда на энергосистему страны приходится максимальная нагрузка. Большинство львовян останутся с освещением в течение всего суток, однако в некоторых районах свет все же придется отключить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы компании "Львовоблэнерго".

Кому из львовян отключат свет 30 июня

Энергетики отмечают, что завтра отключение электричества коснется потребителей лишь трех конкретных подгрупп.

Графики отключений электроэнергии во Львове на 30 июня: кто останется без света - фото 1
График отключений света на 30 июня. Фото: Львовоблэнерго

Сначала ограничения коснутся подгруппы 3.1, где света не будет в период с 17:00 до 19:30. Также без электроснабжения останется подгруппа 4.2, для которой свет отключат с 19:30 до 22:00. В заключение под временные ограничительные меры попадет подгруппа 5.2, где отключение электроэнергии продлится с 18:00 до 20:00.

Для всех остальных групп никаких ограничений на вторник пока не планируется.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, 29 июня на Львов обрушилась сильная гроза, вызвавшая аварийные отключения электроэнергии в жилых кварталах. Из-за падения крупных деревьев на улицах Коперника и Ефремова движение транспорта оказалось полностью заблокированным, также в центре серьезных повреждений подверглась городская контактная сеть.

Также мы писали, что во время грозы во Львове в шестилетнюю девочку ударила молния. Сейчас ребенок находится в реанимации детской больницы Святого Николая. По словам врачей, девочка находится в стабильном состоянии.

Львов электроснабжение графики отключений света
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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