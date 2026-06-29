Вимкнення світла на Львівщині 30 червня: графіки обленерго

Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

Енергетики оприлюднили офіційний графік погодинних вимкнень електроенергії у Львові на вівторок, 30 червня. Обмеження діятимуть переважно у вечірні години максимального навантаження на енергосистему країни. Більшість львів'ян залишаться зі світлом протягом усієї доби, проте для кількох підчерг світло все ж таки доведеться вимкнути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне повідомлення пресслужби компанії "Львівобленерго".

Кому з львів'ян відключать світло 30 червня

Енергетики зазначають, що під вимкнення електрики завтра потраплять споживачі лише трьох конкретних підгруп.

Графік відключень світла на 30 червня. Фото: Львівобленерго

Спочатку обмеження торкнуться підгрупи 3.1, де світла не буде у період з 17:00 до 19:30. Також без електропостачання залишать підгрупу 4.2, для якої світло вимкнуть з 19:30 до 22:00. Наостанок під тимчасові заходи обмеження потрапить підгрупа 5.2, де знеструмлення триватиме з 18:00 до 20:00.

Для всіх інших груп ніяких обмежень на вівторок наразі не планується.

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