Отключение света во Львовской области 1 июля: графики облэнерго

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Энергетики обнародовали официальный график почасовых отключений электроэнергии во Львове на среду, 1 июля. Ограничения будут действовать в вечерние часы в связи с максимальной нагрузкой на энергосистему страны из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы компании "Львовоблэнерго".

Кому из львовян отключат свет 1 июля

Согласно сообщению "Львовоблэнерго", под отключение электричества 1 июля попадут потребители четырёх подгрупп.

График отключений света на 1 июля. Фото: Львовоблэнерго

Ограничения коснутся подгруппы 1.1, где света не будет в период с 17:00 до 19:00, и подгруппы 1.2, которая останется без света с 19:30 до 22:00. Также без электроснабжения останется подгруппа 5.1, для которой свет отключат с 19:30 до 22:00. Наконец , под временные меры ограничения попадет подгруппа 5.2, где отключение электроэнергии продлится с 17:00 до 19:30.

Для всех остальных групп ограничений не планируется.

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