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Головна Львів Графіки відключення світла у Львові на 1 липня: відключать чотири підгрупи

Графіки відключення світла у Львові на 1 липня: відключать чотири підгрупи

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 23:30
Вимкнення світла на Львівщині 1 липня: графіки обленерго
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Енергетики оприлюднили офіційний графік погодинних вимкнень електроенергії у Львові на середу, 1 липня. Обмеження діятимуть у вечірні години у зв'язку з максимальним навантаження на енергосистему країни через спекотну погоду. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне повідомлення пресслужби компанії "Львівобленерго".

Кому з львів'ян відключать світло 1 липня

Згідно повідомленню Львівобленерго, під вимкнення електрики 1 липня потраплять споживачі чотирьох підгруп.

Графіки відключення світла у Львові на 1 липня: відключать чотири підгрупи - фото 1
Графік відключень світла на 1 липня. Фото: Львівобленерго

Обмеження торкнуться підгрупи 1.1, де світла не буде у період з 17:00 до 19:00 та підгрупи 1.2, що буде без світла з 19:30 до 22:00. Також без електропостачання залишать підгрупу 5.1, для якої світло вимкнуть з 19:30 до 22:00. Наостанок під тимчасові заходи обмеження потрапить підгрупа 5.2, де знеструмлення триватиме з 17:00 до 19:30.

Для всіх інших груп обмежень не планується.

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Львів відключення світла графіки відключень світла
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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