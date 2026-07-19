Грозы и до +25 °С: прогноз погоды во Львове на завтра

Люди гуляют по городу в пасмурную летнюю погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В понедельник, 20 июля, во Львове и области ожидаются кратковременные дожди и грозы в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Днем существенных осадков уже не прогнозируется, а температура воздуха поднимется до +25 °C во Львове и до +27 °C по области. Из-за гроз синоптики объявили I уровень опасности (жёлтый).

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода во Львове и области на 20 июля

По прогнозу синоптиков, погода на Львовщине в понедельник будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. В связи с этим ночью и утром в области ожидаются кратковременные дожди и грозы, однако в дневные часы существенных осадков уже не предвидится.

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C, днем — +22...+27 °C.

Во Львове также прогнозируется облачная погода с прояснениями. В ночные и утренние часы возможны кратковременный дождь и гроза, а днем осадков не ожидается.

Температура воздуха в городе ночью составит +13...+15 °C, днем — +23...+25 °C. Ветер останется северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Синоптики предупредили о грозах во Львове

Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил I уровень опасности (желтый). В ночные и утренние часы 20 июля на территории Львовской области и во Львове прогнозируются грозы.

Предупреждение об опасных природных явлениях: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики рекомендуют быть внимательными во время непогоды, особенно находясь на открытой местности, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.

Прогноз пожарной опасности: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность на Львовщине

По прогнозу синоптиков, 20 июля на Львовщине пожарная опасность отсутствует (1-й класс). Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Несмотря на это, специалисты призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности и быть осторожными при использовании открытого огня.

Новини.LIVE сообщали, что недавно во Львове во время мероприятий по оповещению произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК и гражданского мужчины, которого, как зафиксировано на видео, избили и силой затолкали в служебный автобус. Во Львовском областном ТЦК назначили служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Новини.LIVE также писали, что 16 июля 2026 года в центре Львова состоялся митинг в поддержку Михаила Федорова после его отставки с поста министра обороны Украины. У памятника Тарасу Шевченко собрались несколько сотен человек, преимущественно молодежь, которые призывали пересмотреть это решение и продолжить начатые реформы. Участники акции держали плакаты в поддержку Федорова и скандировали: "Реформы! Реформы!".