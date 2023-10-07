Перетворила свій Instagram на платформу для збору коштів для ЗСУ: велике інтерв’ю з блогеркою Христиною Жук

Блогерша Кристина Жук. Фото: Кристина Жук

Украинские блогеры сегодня — это не просто люди, которые активно ведут свои социальные сети и рассказывают о жизни. Это те, кто превратил свои страницы в движущую силу для сбора средств.

Одной из таких является львовянка Кристина Жук, которая в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказала почему решилась поехать на фронт, как собирает средства для военных, почему не уважает русскоязычных украинцев и для чего создала петицию об урегулировании джипинга в Украине, — о этом и не только читайте в материале Новини.LIVE

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Кристина Жук с дронами. Фото: Кристина Жук

—Как сегодня живет и работает Кристина Жук?

"Работаю, веду блог и активно делаю сборы"

— Я уже пять лет работаю маркетинг директором в сети доставки еды "Ла пьец". Я очень люблю маркетинг, поэтому консультирую львовские бизнесы. Также занимаюсь блогингом. Я часто путешествую по Украине и рассказываю, что у нас есть классного, куда поехать, как отдохнуть и конечно занимаюсь волонтерством. В основном поддерживаю сухопутные войска и это разные подразделения. Занимаюсь этим с первого дня полномасштабного вторжения. В основном собираю деньги на дроны разных типов. Но поскольку у меня отец военный и когда он мне говорит, что надо собрать деньги на тягач для танков или еще что-то, то, конечно для него я собираю все, во что бы то ни стало. Это мой папа и один из самых дорогих мне людей на свете.

"Несмотря на войну, нужно осуществлять свои мечты и быть немного счастливее"

— У меня в июле появилась собака "Цветок" — это была моя мечта с детства. Я почему-то всегда откладывала это на потом, но когда началась война, я поняла что может "прилететь" в любой момент. Поэтому решила завести собаку, и это было очень классное решение. Я поняла, несмотря на войну, нужно осуществлять свои мечты и быть немного счастливее.

"Цветок" на руках у Кристины Жук. Фото: Кристина Жук

— Какова была ваша жизнь до полномасштабного вторжения?

Путешествовала за границей — посетила 70 стран

— В чем разница моей жизни до 24 февраля и после? У меня был приоритет — путешествовать за границей. Я посетила 70 стран. У меня была цель посетить все страны мира. Каждый год я путешествовала минимум в десяти странах. В этом была основная разница, что я очень много путешествовала за границей.

Кристина Жук в Австрии. Фото: Кристина Жук

"Сегодня мне не интересно, что происходит в мире — основные ресурсы направлены на помощь Украине"

— В Украине тоже много где была. До 20 лет я посетила все областные центры и еще до полномасштабного вторжения ездила на деоккупированные территории. Работала с молодежными общественными организациями и являлась председателем нескольких из них. То есть, волонтерством и общественной деятельностью я занимаюсь фактически всю жизнь. И когда началась война, я вообще перестала интересоваться тем, что происходит в мире. Поскольку сейчас все основные ресурсы направлены на то, чтобы помочь выжить моей стране.

Кристина Жук вместе с военными. Фото: Кристина Жук

"Меня считали радикальной. Я хотела украинизацию сервиса"

— И до войны меня считали очень радикальной и мой блог был очень радикален, потому что я жестко отстаивала украинский язык. В сервисе, например когда я приезжала в Одессу или в Харьков и не было меню на украинском языке, это всегда были жалобы, публичная огласка, это было давление и тогда делали меню на украинском. Я очень много уделяла внимание именно украинизации сервиса в Украине. Тогда говорили, что я слишком радикальна, что это все не ко времени.

Кристина Жук возле знака. Фото: Кристина Жук

Я поднимала вопрос о российских песнях, о российских исполнителях в Украине, о том, что украинские бизнесы ведут свой бизнес в России и платят там налоги. Но когда началась война многие стали меня понимать. Конечно, грустно что нужно было, чтобы к людям прилетели ракеты, чтобы им что-то в голову немного дошло. Но я радуюсь, что началась украинизация.

— Когда началось полномасштабное вторжение, почему не уехали за границу?

"Убегать — это не мой инстинкт"

— У меня такого мнения не возникало, чтобы уехать за границу. Во первых, потому что я во Львове живу. Возможно, если бы я была в Краматорске или Мариуполе, то я бы думала по другому. И когда началось полномасштабное вторжение, я сразу подумала о том, чем я могу быть полезной. Поэтому, я искала лекарства, питания для военных, закрывала потребности по тепловизорам. И бежать — это не мой инстинкт. Я понимаю, что у нас много людей и у каждого свои инстинкты. У кого-то присутствовал инстинкт бежать, то они уехали за границу. Я их не осуждаю, если они уехали легально. Так как у меня меня инстинкт — бей, я пошла в военкомат, но мне сказали что у меня нет опыта и указали на дверь. Сказали лучше помочь с волонтерством.

Дроны для военных. Фото: Кристина Жук

"Я поняла, что до Победы буду заниматься волонтерством"

— Я поняла, что буду этим заниматься до Победы. Мне безопаснее все-таки дома, чем за границей. Я ездила в начале войны за границу по делам, на один день, и там мне было плохо. Потому что ты видишь счастливых людей, и я очень остро реагировала на все что вокруг происходило. Потому мне легче дома, здесь я вижу результат своей работы. Это мое государство и я за него болею.

— Как сегодня развиваете свой блог?

"Закрываю миллионное собрание с маленьким блогом"

— Если честно, я свой блог вообще не развиваю. На это нет ни времени, ни ресурса. Но у меня большая мотивация помогать военным, поэтому я делаю много сборов в блоге. И это миллионное сборы с моим маленьким блогом. На самом деле у меня маленький блогг, потому что этих полмиллиона — это накрученные боты, которые мне накручивают постоянно, как я думаю за мою активную деятельность.

Кристина Жук в вышиванку. Фото: Кристина Жук

"Какая разница какие там охваты, когда на поле боя гибнут твои друзья"

— У меня, я считаю, интересное сборы. Делаю подарки, стараюсь договориться с брендами. Иногда они сами мне пишут, что хотят подарить вышиванку или украинский ковер для сбора. И таким образом, я поощряю людей донатить и продвигаю украинскую культуру. Часто говорят, что сборы режет охват — это абсолютная правда. Но какая разница, какие там охваты, когда на поле боя гибнут твои друзья.

"Я думала что меня бросили на полтора миллиона гривен"

— Что касается трудностей, то был случай, когда один из волонтеров потерял на границе ключи от авто и этот автомобиль пришлось разобрать, чтобы просто открыть дверь. Потом везли все на эвакуаторе и ремонтировали. Также, однажды приобрела дроны у недобросовестного поставщика и полтора месяца у меня не было ни денег, ни дронов. И я уже думала, что это мошенник бросивший меня на полтора миллиона. Поэтому пришлось поднять свои знакомства, чтобы "выбить" деньги.

— Боялись ли ехать на передовую?

"Лучше сделать и не жалеть, чем не сделать вообще"

— Это была зона боевых действий, прифронтовый город. Почему я поехала туда? Честно, меня туда тянуло давно. Но странно было ехать туда просто так и рисковать своей жизнью. И один из военных, которому я постоянно помогаю из 108-го батальона, говорит: "Кристина приезжай, привезешь нам дроны лично, меня тебя здесь встретим, проведем тебе экскурсию". На самом деле мне было страшно ехать, но если бы я не уехала, я бы сожалела. У меня это принцип по жизни: лучше сделать и не жалеть, чем вообще не сделать.

Кристина Жук на передовой вместе с военным. Фото: Кристина Жук

"Это лучшее место, но и самое плохое, потому что оттуда не возвращаются лучшие люди"

— Сначала ехала в поезде в Краматорск, в голове были разные картинки. А потом, когда мы ехали на передовую, я поверила в Бога и начала молиться. Но это было очень ценно. Потому что ты понимаешь, что в любую минуту тебя может не стать, но там нет места лжи, лицемерия и там ты можешь оставаться собой. И это лучшее место, но и самое плохое, потому что оттуда не возвращаются лучшие люди. Но основная цель поездки — это помощь военным.

Кристина Жук возле машины. Фото: Кристина Жук

— Почему решили создать петицию по урегулированию джипинга в горах?

"Основное для меня — это сохранение природы"

— Джипинг в Украине неурегулирован. Есть законы, запрещающие кататься на моторных транспортах: квадроциклы, эндуро, джипы по заповедникам. Но нет механизма, чтобы законы реально работали. И меня "разрывает" когда я вижу табличку где пишет "Национальный заповедник охраняется законом Украины" и там прямо в ледниковом озере купаются люди и никто за ними не смотреть, потому что у нас нет рейнджеров. У нас нет больших штрафов, а те которые есть — это смешно. Также джипинг не легализован как вид деятельности. То есть те люди, которые занимаются джипингом, они не платят налоги. Пассажиры не застрахованы от аварий. Но основное для меня это сохранение природы.

Украинские горы. Фото: Кристина Жук

"Для меня горы — это место покоя и восстановления"

— Меня это задело, поскольку я часто хожу в горы. И для меня горы это место тишины, восстановления. А там эти джиперы, которые часто туда везут с собой алкоголь и оставляют там мусор. Я бы сказали, что эти джиперы — это очень специфическая и неприятная категория людей.

"Почему я беру на себя удар вместо Министерства экологии?"

— Почему наши военные, имеющие ампутированные конечности могут подняться в горы, чтобы собрать деньги для военных, а вот эти джиперы своими ногами пойти не могут? И мне грустно, что я как активистка беру на себя удар за то, что должно делать Министерство экологии. И потому я создала петицию об урегулировании джипинга.

Кристина Жук в горах. Фото: Кристина Жук

Моя идея, чтобы эти джиперы купили себе лицензию, для них были бы отдельные трассы. А за эти деньги восстанавливали бы трассы, были бы нормальные зарплаты для рейнджеров. В петиции у меня все прописано, потому Министерство экологии берите и делайте.

— У вас есть коллекция вышиванок, которая ваша любимая?

— Активно вышиванки начала собирать во время войны, потому что когда тебя, твой народ хотят уничтожить, твою нацию, культуру, ты наоборот с этим борешься и хочешь это восстановить. У меня нет любимой вышиванки, но самые любимые от мастера Богдана Петричука

Кристина Жук в вышиванку и шлеме. Фото: Кристина Жук

— Русскоязычные украинцы вправе быть инфлюэнсерами сегодня?

"Они несут часть России в Украине"

— Имеют право быть инфлюэнсерами все, кого поддерживают. Соответственно, пока есть спрос на такой контент, до тех пор эти люди будут инфлюэнсерами. Мне больно и грустно, что русские украинцы за полтора года не поняли, что русский язык это часть русской культуры, и они несут эту часть сюда, в Украине. Мне физически больно слышно русский язык. Я не уважаю людей, которые до сих пор не перешли на украинский язык.

"Когда кто-то позади меня говорят по-русски, я понимаю что приказ убить этого человека был также на русском языке"

Сейчас скажут, а как военные? Оставьте в покое военных! Они сидят в окопах и заслуживают уважения. Я когда иду на похороны к своим знакомым во Львове и кто-то позади меня говорят по-русски, я понимаю что приказ убить этого человека был также дан на русском языке.

Кристина Жук в вышиванке в горах. Фото: Кристина Жук

— Как вы планируете свою жизнь после нашей Победы?

"Распад российской империи и справедливое наказание для рабов — русских"

— Честно, Победа так далеко, что я так заранее не планирую. Но у меня есть цели, а мечта у меня пока одна — это распад русской империи и справедливое наказание для рабов — русских.