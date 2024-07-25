Кто стоит за убийством Фарион —версии депутатов

Прощание с Ириной Фарион на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 июля, во Львове простились с языковедом Ириной Фарион. Напомним, 19 июля неизвестный выстрелил в экс-нардепа Ирину Фарион. Тогда же Министр МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на языковеда квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

До сих пор мужчину, стрелявшего в Фарион, не нашли. В комментарии Новини.LIVE депутат Львовского горсовета Андриан Гутник отметил, что ему странно, почему убийцу Фарион до сих пор не задержали, но при этом его не покидает вера, что его найдут.

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Кто убил Фарион

"Меня не покидает вера, что власть найдет исполнителя и должна найти и показать всему миру, кто есть заказчик этого убийцы, что это Российская Федерация и ее руководитель", — говорит Гутник.

Лидер ВО "Свобода" в комментарии Новини.LIVE называет профессиональным убийцей мужчину, стрелявшего в Фарион.

"Это был профессиональный убийца и методы его убийства напоминают методы террора, который совершала Москва в отношении своих оппонентов, в частности, против украинцев. Я уверен, убийцу найдут и он будет наказан", — добавляет Тягнибок.

К слову, ячейка партии в США объявила награду — 10 тысяч долларов за информацию об убийце Фарион. Однопартийцы погибшего языковеда надеются, что это будет способствовать поиску злоумышленника, ведь много времени уже упущено.

В комментарии Новини.LIVE депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич отметил, что сейчас рано говорить, кто и почему убил Ирину Фарион. По его словам, правоохранители понимают, как двигался подозреваемый и имеют картину преступления, чтобы найти людей, которые к нему причастны.

"Как говорят люди, что это был или психологически больной человек, или профессиональный убийца, который играл свою роль и должен был себя так вести. Как только его задержат, мы будем иметь ответы на эти вопросы", — отмечает Зинкевич.

Новини.LIVE спросили у львовян, которые пришли почтить память языковеда, кто, по их мнению, стоит за убийством Ирины Фарион.

Большинство считают, что именно Россия совершила это преступление. Кроме того, одна из женщин сообщила, что Ирине Фарион в последнее время угрожали.

Добавим, сотни людей пришли провести в последний путь языковеда. Похоронили Ирину Фарион на Лычаковском кладбище на центральной аллеи — поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Напомним, мы также писали, что на попытку убийства Фарион отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, каждый виноватый в этом нападении должен нести полную ответственность.

Мы также писали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал убийство ученого.