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Хто стоїть за вбивством Фаріон — оприлюднено нові версії від місцевих депутатів

25 липня 2024 10:46
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Хто стоїть за вбивством Фаріон — версії депутатів
Прощання з Іриною Фаріон на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощались з мовознавицею Іриною Фаріон. Нагадаємо, 19 липня  невідомий вистрілив у громадську діячку Ірину Фаріон. Тоді ж Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що напад на мовознавицю кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

До сьогодні чоловіка, який стріляв у Фаріон, не знайшли. У коментарі Новини.LIVE депутат Львівської міськради Андріян Гутник зазначив, що йому дивно, чому вбивцю Фаріон досі не затримали, але при цьому його не покидає віра, що його знайдуть.

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"Мене не покидає віра, що влада знайде виконавця і має знайти й показати всьому світу, хто є замовник цього вбивці, що це є Російська Федерація та її керівник", — каже Гутник. 

Лідер ВО "Свобода" у коментарі Новини.LIVE називає професійним вбивцею чоловіка, який стріляв у Фаріон. 

"Це був професійний вбивця, і методи його вбивства нагадують методи терору, який чинила Москва щодо своїх опонентів, зокрема проти українців. Я впевнений, вбивцю найдуть і він буде покараний", — додає Тягнибок. 

До слова, осередок партії у США оголосив нагороду — 10 тисяч доларів за інформацію про вбивцю Фаріон. Однопартійці загиблої мовознавиці сподіваються, що це сприятиме пошуку зловмисника, адже багато часу уже втрачено. 

У коментарі Новини.LIVE депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич зазначив, що зараз рано говорити, хто і чому убив Ірину Фаріон. З його слів, правоохоронці  розуміють, як рухався підозрюваний та мають картину злочину, щоб віднайти людей, які до нього причетні. 

"Як кажуть люди, або психологічно хвора людина, або професійний вбивця, який грав свою роль і мусив себе так поводити. Як тільки його затримають, ми будемо мати відповіді на ці запитання", — наголошує Зінкевич.  

Новини.LIVE запитали у львівʼян, які прийшли вшанувати пам'ять мовознавиці, хто, на їхню думку, стоїть за вбивством Ірини Фаріон.

Більшість вважають, що саме Росія зробила цей злочин. Окрім того, одна з жінок повідомила, що Ірині Фаріон останнім часом погрожували. 

Додамо, сотні людей прийшли провести в останню путь мовознавицю. Поховали Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї — полі № 22, неподалік могили Володимира Івасюка. 

Нагадаємо, ми також писали, що на спробу вбивства Фаріон відреагував і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, кожен, хто винен у цьому нападі, має нести повну відповідальність.

Ми також писали, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував вбивство науковиці.

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