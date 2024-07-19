Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow За декілька годин до замаху Фаріон анонсувала вихід авторської програми arrow

За декілька годин до замаху Фаріон анонсувала вихід авторської програми

19 липня 2024 23:37
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
За декілька годин до замаху Фаріон опублікувала пост
Ірина Фаріон. Фото: Синиця Олександр/УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 19 липня, невідомий вистрілив в громадську діячку Ірину Фаріон. Всього за три години до спроби нападу Ірина Фаріон опублікувала останній пост.

Про це стало відомо з Telegram-каналу мовознавиці.

Читайте також:

Замах на Ірину Фаріон

У цьому повідомленні вона анонсувала вихід у понеділок о 21:30 своєї авторської програми "Ген українців". Черговий випуск присвячений генерал-хорунжому УПА Івану Трейку. Напередодні Фаріон поділилася фото з запису цієї програми. 

Допис Ірини Фаріон. Фото: скриншот
Допис Ірини Фаріон. Фото: скриншот
Ірина Фаріон під час запису авторської програми. Фото: Ірина Фаріон
Ірина Фаріон під час запису авторської програми. Фото: Ірина Фаріон

Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 липня, в Ірину Фаріон стріляли, внаслідок чого вона отримала тяжке поранення. Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що напад на мовознавицю кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Також на спробу вбивства Фаріон відреагував і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, кожен, хто винен у цьому нападі, має нести повну відповідальність. Наразі Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

Львів Україна Львівська область замах поранення Ірина Фаріон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні