За декілька годин до замаху Фаріон опублікувала пост

Ірина Фаріон. Фото: Синиця Олександр/УНІАН

У п'ятницю, 19 липня, невідомий вистрілив в громадську діячку Ірину Фаріон. Всього за три години до спроби нападу Ірина Фаріон опублікувала останній пост.

Про це стало відомо з Telegram-каналу мовознавиці.

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У цьому повідомленні вона анонсувала вихід у понеділок о 21:30 своєї авторської програми "Ген українців". Черговий випуск присвячений генерал-хорунжому УПА Івану Трейку. Напередодні Фаріон поділилася фото з запису цієї програми.

Допис Ірини Фаріон. Фото: скриншот

Ірина Фаріон під час запису авторської програми. Фото: Ірина Фаріон

Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 липня, в Ірину Фаріон стріляли, внаслідок чого вона отримала тяжке поранення. Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що напад на мовознавицю кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Також на спробу вбивства Фаріон відреагував і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, кожен, хто винен у цьому нападі, має нести повну відповідальність. Наразі Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.