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За несколько часов до покушения Фарион анонсировала выход авторской программы

19 июля 2024 23:37
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
За несколько часов до покушения Фарион опубликовала пост
Ирина Фарион. Фото: Синица Александр/УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В пятницу, 19 июля, неизвестный выстрелил в общественного деятеля Ирину Фарион. Всего за три часа до попытки нападения Ирина Фарион опубликовала последний пост.

Об этом стало известно из Telegram-канала языковеда.

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В этом сообщении она анонсировала выход в понедельник в 21:30 своей авторской программы "Ген украинцев". Очередной выпуск посвящен генерал-хорунжему УПА Ивану Трейко. Накануне Фарион поделилась фотографиями из записи этой программы.

Сообщение Ирины Фарион. Фото: скриншот
Сообщение Ирины Фарион. Фото: скриншот
Ирина Фарион во время записи авторской программы. Фото: Ирина Фарион
Ирина Фарион во время записи авторской программы. Фото: Ирина Фарион

Напомним, что в пятницу, 19 июля, в Ирину Фарион стреляли, в результате чего она получила тяжелое ранение. Министр МВД Игорь Клименко заявил, что нападение на языковеда квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Также на попытку убийства Фарион отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, каждый виновен в этом нападении должен нести полную ответственность. Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион.

Львов Украина Львовская область покушение ранение Ирина Фарион

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