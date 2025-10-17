Что изменится для львовян с 1 ноября — цены на коммунальные услуги

Коммунальная платежка. Фото: Новини.LIVE

Во Во Львове с 1 ноября не ожидаются изменения в тарифах на коммунальные услуги, которые установили ранее. Их стоимость остается неизменной согласно решениям Национальной комиссии, которая регулирует энергетику и сферу коммунальных услуг.

Какая стоимость коммунальных услуг во Львове с 1 ноября — читайте в материале Новини вы ни .LIVE.

Цены на свет во Львове с 1 ноября

Во Львове не ожидается изменение тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Он останется на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Текущее постановление, которое фиксирует эти тарифы, действует до 31 октября, но решение продлить его или оставить действующим принимают в Минэнерго.

Какая стоимость газа будет во Львове в ноябре

По имеющейся информации, тариф на газ для большинства бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн за кубический метр. Тарифный план "Фиксированный" от ГК "Нафтогаз" предусматривает цену 7,96 грн за метр кубический с НДС и действует до 30 апреля 2026 года.

В то же время правительство внесло изменения, касающиеся поставок газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям, но это не касается тарифов для населения.

Стоимость водоснабжения и водоотведения во Львове с 1 ноября

"Львовводоканал" не сообщал об изменениях стоимости водоснабжения во Львове с 1 ноября.

Поэтому, согласно приказу от 30 декабря 2024 года, тарифы для населения неизменны с 24 февраля 2022 года:

централизованное водоснабжение — 17,29 грн за куб. м (с НДС);

централизованное водоотведение — 8,59 грн за куб. м (с НДС).

В общем — 25,88 грн за куб. м (с НДС).

Сколько стоит проезд во Львове

Без изменений остается и стоимость проезда в общественном транспорте Львова. Последние нововведения были в июне 2025 года.

Поэтому, по состоянию на сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Львова следующий:

студенческий тариф (с ЛеоКарт) — 8,50 грн;

при оплате через ЛеоКарт / приложение LeoCard — 17 грн;

при оплате банковской карточкой — 20 грн;

при оплате наличными — 25 грн (за поездку у водителя);

перевозка багажа —17 грн безналично, или 25 грн наличными;

штраф за безбилетный проезд — 400 грн.

