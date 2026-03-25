Львов после атаки дронов готовит решение по восстановлению домов

Последствия удара дрона по центру Львова 24 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Коммунальные службы Львова по состоянию на утро среды, 25 марта, до сих пор убирают обломки, стекло и опасные элементы после вчерашнего российского удара дронами. По состоянию на утро проезд открыли почти везде, однако на улице Коперника движение еще будет оставаться перекрытым.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

По его словам, россияне атаковали три локации в городе. На утро движение удалось восстановить почти на всех улицах, которые были под ударом, а на площади Соборной работы продолжались еще вчера до ночи. Там демонтировали все элементы, которые после взрыва разлетелись примерно на 100 метров, и уже сегодня там открыли проезд. Также на этом участке возобновили движение общественного транспорта.

В то же время на улице Коперника ограничения остаются. По словам Москаленко, там еще сегодня будет перекрыто движение. На этой улице повреждены четыре жилых дома.

Обгоревшие балконы и стены в результате взрыва. Новини.LIVE/Марта Байдака

Обгоревшие конструкции. Новини.LIVE/Марта Байдака

Последствия удара российского БпЛА. Новини.LIVE/Марта Байдака

Отдельные работы продолжаются и на Сыхове. Как рассказал заместитель мэра, с 6:30 утра там работают 50 работников коммунальных служб, которые убирают территорию вокруг. С 9:00 должны привлечь крупногабаритный кран, чтобы снять с дома аварийные элементы, которые нужно демонтировать.

На сегодня в городе также запланировали встречи с жителями поврежденных домов. Во время них должны обсудить программы поддержки. Кроме того, городская власть ожидает предварительные технические выводы по дому на этой локации и на Сыхове, чтобы понять, каким будет дальнейший путь восстановления.

Москаленко отметил, что только после обследования техническими экспертами станет понятно, возможно ли восстановить дом, или придется его сносить: "Любые выводы можно говорить после только их обследования".

Во Львове во вторник, 24 марта, произошло два попадания российских беспилотников. Один из них пришелся по центру города, а другой влетел в многоэтажку в микрорайоне Сихов. Известно, что в результате российских атак пострадали 27 человек, часть из них находится в больнице с тяжелыми травмами, но в стабильном состоянии.

Отдельно о беспилотной атаке высказался Андрей Садовый. На вопрос Новини.LIVE почему дроны смогли долететь до Львова, городской голова подчеркнул, что из бюджета города регулярно выделяют средства на антидронные системы и заявил, что "вопрос есть ко всем" в этом контексте. Отдельно он отметил, что его главными задачами сейчас являются ликвидация последствий и организация помощи пострадавшим.