Фінанси
Львів після атаки дронів готує рішення щодо відновлення будинків

Львів після атаки дронів готує рішення щодо відновлення будинків

Дата публікації: 25 березня 2026 10:30
Львів після атаки дронів готує рішення щодо відновлення будинків
Наслідки удару дрона по центру Львова 24 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Комунальні служби Львова станом на ранок середи, 25 березня, досі прибирають уламки, скло та небезпечні елементи після вчорашнього російського удару дронами. Станом на ранок проїзд відкрили майже всюди, однак на вулиці Коперніка рух ще залишатиметься перекритим.

Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Читайте також:

У Львові пошкоджено 24 житлові будинки після атаки БпЛА

За його словами, росіяни атакували три локації в місті. На ранок рух вдалося відновити майже на всіх вулицях, які були під ударом, а на площі Соборній роботи тривали ще вчора до ночі. Там демонтували всі елементи, які після вибуху розлетілися приблизно на 100 метрів, і вже сьогодні там відкрили проїзд. Також на цій ділянці відновили рух громадського транспорту.

Водночас на вулиці Коперніка обмеження залишаються. За словами Москаленка, там ще сьогодні буде перекритий рух. На цій вулиці пошкоджено чотири житлові будинки.

Дронова атака на Львів
Обгорілі балкони та стіни внаслідок вибуху. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Наслідки удару дроном по Львову 24 береезня
Обгорілі конструкції. Новини.LIVE/Марта Байдака
Росія вдарила дроном по Заходу України
Наслідки удару російського БпЛА. Новини.LIVE/Марта Байдака

Окремі роботи тривають і на Сихові. Як розповів заступник мера, від 6:30 ранку там працюють 50 працівників комунальних служб, які прибирають територію довкола. Із 9:00 мають залучити великогабаритний кран, щоб зняти з будинку аварійні елементи, які потрібно демонтувати.

На сьогодні у місті також запланували зустрічі з мешканцями пошкоджених будинків. Під час них мають обговорити програми підтримки. Крім того, міська влада очікує попередні технічні висновки щодо будинку на цій локації та на Сихові, щоб зрозуміти, яким буде подальший шлях відновлення.

Москаленко зазначив, що лише після обстеження технічними експертами стане зрозуміло, чи можливо відновити будинок, чи доведеться його зносити: "Будь-які висновки можна говорити після лише їхнього обстеження."

У Львові у вівторок, 24 березня, сталося два влучання російських безпілотників. Один з них припав по центру міста, а інший влетів у багатоповерхівку в мікрорайоні Сихів. Відомо, що внаслідок російських атак постраждало 27 осіб, частина з них перебуває у лікарні з важкими травмами, але у стабільному стані. 

Окремо про дронову атаку висловився Андрій Садовий. На запитання Новини.LIVE чому дрони змогли долетіти аж до Львова, міський голова підкреслив, що з бюджету міста регулярно виділяють кошти на антидронові системи та заявив, що "питання є до всіх" у цьому контексті. Окремо він наголосив, що його головними завданнями наразі є ліквідація наслідків та організація допомоги постраждалим.

Львів атака дронів на Львів пошкодження будинків
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
