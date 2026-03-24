Пошкоджено житловий будинок: Садовий про наслідки атаки РФ на Львів

Наслідки атаки РФ на Львів 24 березня 2026 року. Фото: Андрій Садовий/Telegram

У вівторок вдень, 24 березня, російські окупанти дронами атакували Львів. У місті лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок у центрі міста, такоє є постраждалі.

Про це іфнормує Новини.LIVE із посиланням на Андрія Садового.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова.

Усі служби виїхали на місце.

Новина доповнюється...