Поврежден жилой дом: Садовый о последствиях атаки РФ на Львов
Во вторник днем, 24 марта, российские оккупанты дронами атаковали Львов. В городе раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела поврежден дом в центре города, также есть пострадавшие.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Садового.
Сегодня, 24 марта, около 16:00 российские захватчики беспилотниками нанесли удар по Львову.
По информации мэра Андрея Садового, в результате атаки поврежден жилой дом в центре Львова.
Позже он добавил, что зафиксировано еще одно попадание вражеского дрона в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.
Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что по предварительной информации, повреждения получили наследие ЮНЕСКО.
Кроме того, по его данным, в результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере два человека — они тяжело ранены.
