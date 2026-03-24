Поврежден жилой дом: Садовый о последствиях атаки РФ на Львов

Последствия атаки РФ на Львов 24 марта 2026 года. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Во вторник днем, 24 марта, российские оккупанты дронами атаковали Львов. В городе раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела поврежден дом в центре города, также есть пострадавшие.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Садового.

Читайте также:

Сегодня, 24 марта, около 16:00 российские захватчики беспилотниками нанесли удар по Львову.

По информации мэра Андрея Садового, в результате атаки поврежден жилой дом в центре Львова.

Последствия попадания российского БпЛА во Львове. Фото: Садовый/Telegram

Позже он добавил, что зафиксировано еще одно попадание вражеского дрона в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.

Скриншот сообщений Садового/Telegram

Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что по предварительной информации, повреждения получили наследие ЮНЕСКО.

Кроме того, по его данным, в результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере два человека — они тяжело ранены.

Скриншот сообщения Козицкого/Telegram

Скриншот сообщения Козицкого/Telegram

