Поврежден жилой дом: Садовый о последствиях атаки РФ на Львов

Поврежден жилой дом: Садовый о последствиях атаки РФ на Львов

Дата публикации 24 марта 2026 16:33
Поврежден жилой дом: Садовый о последствиях атаки РФ на Львов
Последствия атаки РФ на Львов 24 марта 2026 года. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Во вторник днем, 24 марта, российские оккупанты дронами атаковали Львов. В городе раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела поврежден дом в центре города, также есть пострадавшие.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Садового.

Сегодня, 24 марта, около 16:00 российские захватчики беспилотниками нанесли удар по Львову.

По информации мэра Андрея Садового, в результате атаки поврежден жилой дом в центре Львова.

Атака РФ на Львів 24 березня
Последствия попадания российского БпЛА во Львове. Фото: Садовый/Telegram

Позже он добавил, что зафиксировано еще одно попадание вражеского дрона в жилой дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины.

Скриншот сообщений Садового/Telegram

Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что по предварительной информации, повреждения получили наследие ЮНЕСКО.

Кроме того, по его данным, в результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере два человека — они тяжело ранены.

Скриншот сообщения Козицкого/Telegram
Скриншот сообщения Козицкого/Telegram

Ранее мы информировали, что во Львове 24 марта раздавались мощные взрывы. Город атаковали российские дроны. Во Львове виднелся дым в результате взрывов.

Также мы сообщали о еще одном попадании вражеского беспилотника во Львове 24 марта. Зафиксирован пожар, дым и разрушения. Горожане слышали серию громких взрывов.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
