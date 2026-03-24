Во Львове еще одно попадание дрона РФ в жилой дом



Дата публикации 24 марта 2026 16:53

Последствия попадания БпЛА в многоэтажку. Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове 24 марта зафиксировали еще два попадания во время атаки российских дронов. В результате обстрела пострадали люди и повреждена жилая застройка.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

Одно из попаданий произошло в Сиховском районе — на проспекте Красной Калины, где дрон попал в жилой дом. Также зафиксировано третью локацию — в начале улицы Бандеры, где, по предварительным данным, упали обломки.

У Львові дрони влучили у житлові будинки
Последствия падения обломков во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Ее с минно-взрывными травмами нижних конечностей в сознании доставили в медучреждение.

Еще один мужчина обратился в травмпункт самостоятельно — у него зафиксировали ссадины и ушибы.

На местах попаданий работают соответствующие службы, уточняются последствия атаки.

Как известно, 24 марта во Львове прогремела серия мощных взрывов. Российская армия атаковала город ударными дронами.

Попадание БпЛА зафиксировано в центре Львова. Оккупанты попали в жилой дом.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
