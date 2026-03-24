Во Львове еще одно попадание дрона РФ в жилой дом
Во Львове 24 марта зафиксировали еще два попадания во время атаки российских дронов. В результате обстрела пострадали люди и повреждена жилая застройка.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки РФ по Львову
Одно из попаданий произошло в Сиховском районе — на проспекте Красной Калины, где дрон попал в жилой дом. Также зафиксировано третью локацию — в начале улицы Бандеры, где, по предварительным данным, упали обломки.
В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Ее с минно-взрывными травмами нижних конечностей в сознании доставили в медучреждение.
Еще один мужчина обратился в травмпункт самостоятельно — у него зафиксировали ссадины и ушибы.
На местах попаданий работают соответствующие службы, уточняются последствия атаки.
Как известно, 24 марта во Львове прогремела серия мощных взрывов. Российская армия атаковала город ударными дронами.
Попадание БпЛА зафиксировано в центре Львова. Оккупанты попали в жилой дом.
