Во Львове еще одно попадание дрона РФ в жилой дом

Последствия попадания БпЛА в многоэтажку. Фото: t.me/andriysadovyi

Во Львове 24 марта зафиксировали еще два попадания во время атаки российских дронов. В результате обстрела пострадали люди и повреждена жилая застройка.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки РФ по Львову

Одно из попаданий произошло в Сиховском районе — на проспекте Красной Калины, где дрон попал в жилой дом. Также зафиксировано третью локацию — в начале улицы Бандеры, где, по предварительным данным, упали обломки.

Последствия падения обломков во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Ее с минно-взрывными травмами нижних конечностей в сознании доставили в медучреждение.

Еще один мужчина обратился в травмпункт самостоятельно — у него зафиксировали ссадины и ушибы.

На местах попаданий работают соответствующие службы, уточняются последствия атаки.

Как известно, 24 марта во Львове прогремела серия мощных взрывов. Российская армия атаковала город ударными дронами.

Попадание БпЛА зафиксировано в центре Львова. Оккупанты попали в жилой дом.