У Львові ще одне влучання дрону РФ у житловий будинок

Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку.

У Львові 24 березня зафіксували ще два влучання під час атаки російських дронів. Внаслідок обстрілу постраждали люди та пошкоджено житлову забудову.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки РФ по Львову

Одне з влучань сталося у Сихівському районі — на проспекті Червоної Калини, де дрон поцілив у житловий будинок. Також зафіксовано третю локацію — на початку вулиці Бандери, де, за попередніми даними, впали уламки.

Унаслідок атаки постраждала 51-річна жінка. Її з мінно-вибуховими травмами нижніх кінцівок у свідомості доставили до медзакладу.

Ще один чоловік звернувся до травмпункту самостійно — у нього зафіксували садна та забої.

На місцях влучань працюють відповідні служби, уточнюються наслідки атаки.

Як відомо, 24 березня у Львові пролунала серія потужних вибухів. Російська армія атакувала місто ударними дронами.

Влучання БпЛА зафіксовано у центрі Львова. Окупанти поцілили у житловий будинок.