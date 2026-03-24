Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Львові ще одне влучання дрону РФ у житловий будинок

У Львові ще одне влучання дрону РФ у житловий будинок

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 16:53
Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку. Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові 24 березня зафіксували ще два влучання під час атаки російських дронів. Внаслідок обстрілу постраждали люди та пошкоджено житлову забудову.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

Одне з влучань сталося у Сихівському районі — на проспекті Червоної Калини, де дрон поцілив у житловий будинок. Також зафіксовано третю локацію — на початку вулиці Бандери, де, за попередніми даними, впали уламки.

У Львові дрони влучили у житлові будинки
Наслідки падіння уламків у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Унаслідок атаки постраждала 51-річна жінка. Її з мінно-вибуховими травмами нижніх кінцівок у свідомості доставили до медзакладу.

Ще один чоловік звернувся до травмпункту самостійно — у нього зафіксували садна та забої.

На місцях влучань працюють відповідні служби, уточнюються наслідки атаки.

Як відомо, 24 березня у Львові пролунала серія потужних вибухів. Російська армія атакувала місто ударними дронами.

Влучання БпЛА зафіксовано у центрі Львова. Окупанти поцілили у житловий будинок.

Львів обстріли багатоповерхівка
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації