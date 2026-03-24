Удар РФ по Львову: кількість постраждалих стрімко зростає

Удар РФ по Львову: кількість постраждалих стрімко зростає

Дата публікації: 24 березня 2026 21:58
Удар РФ по Львову: кількість постраждалих зросла до 24 осіб
Руйнування внаслідок атаки РФ на Львів 24 березня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У вівторок вдень, 24 березня, російські окупанти дронами атакували Львів. Внаслідок ворожого обстрілу у місті є суттєві руйнування. Крім того, кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 24 поранених.

Про це інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Отже, станом на 20:30 до лікарень Першого медичного об’єднання Львова внаслідок російського обстрілу звернулися 24 постраждалих. Серед них є пацієнти, яких доставили каретами швидкої допомоги, правоохоронці, а також ті, хто звернувся самостійно.

Відомо, що із загальної кількості 7 осіб госпіталізовано: 2 — до Лікарні святого Пантелеймона та 5 — до Лікарні святого Луки.

Іншим постраждалим надають допомогу в лікарнях. Частину людей після огляду відпустили лікуватися вдома.

Крім того, журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події розповіла в ефірі Вечір.LIVE, що у Львові після російської атаки частина житла в центрі міста стала непридатною для проживання — щонайменше 17 квартир потребують негайного відселення мешканців.

За її словами, пошкоджень зазнали як житлові будинки, так і історичні об’єкти: зокрема, удар припав на територію Бернардинського монастиря, де постраждали фасад і конструкції будівлі.

На площі Соборній поруч із церквою Святого Андрія зруйновано триповерховий будинок, а в Сихові дев’ятиповерхівка зазнала ударів з двох боків. Кількість постраждалих зростає.

Через наслідки атаки виникли серйозні перебої з транспортом у центрі міста: частину трамвайних маршрутів зупинено. Влада вже готує механізм компенсацій, а рятувальники наразі працюють над розбором завалів і пошуком житла для постраждалих.

Представник ДСНС про атаку РФ на Львів 24 березня

Представник ДСНС Ігор Курус в ефірі Вечір.LIVE повідомив, що через ризик повторних ударів РФ по Львову рятувальники не могли одразу розпочати роботу й чекали дозволу.

За його словами, під час ліквідації наслідків першого влучання ворог запустив ще один безпілотник у те саме місце.

Оновлено 22:04. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що кількість постраждалих внаслідок денної атаки безпілотників на Львівщину збільшилась до 32 осіб.

Нагадаємо, 24 березня російські війська здійснили дронову атаку по Львову. У місті пролунали сильні вибухи, після чого спалахнули пожежі та піднявся густий дим.

Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки обстрілу — зокрема, пошкоджень зазнав житловий будинок у центральній частині міста. Також він інформував, що зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок на Сихові.

Також Садовий зазначив, що місто регулярно передає військовим засоби для боротьби з дронами, зокрема антидронові системи. Попри це, ворожі безпілотники все ж змогли досягти Львова.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
