Атака РФ на Львів: кількість постраждалих зросла до 13 людей

Наслідки атаки РФ на Львів 24 березня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У вівторок вдень, 24 березня, російські армійці атакували дронами Львів. Внаслідок ворожого обстрілу є значній руйнування та пожежі. Кількість постраждалих продовжу стрімко зростати — вже відомо щонайменше про 13 поранених.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Читайте також:

Росіяни атакували Львів: кількість постраждалих стрімко зростає

Станом на 17:44 відомо про 13 поранених внаслідок ворожого удару. Вони перебувають в лікарнях Львова. Кількість продовжує зростати.

За інформацією Садового, люди з травмами різного ступеня важкості. Наразі лікарі надають надають їм усю необхідну допомогу.

Скриншот повідомлення Садового/Telegram

За інформацією очільника Львівської ОВА Максима Козицького, станом на 17:48 відомо, що пошкоджень зазнала памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря.

Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу.

Крім того, зафіксовано влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. Натомість інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася.

Новина доповнюється...