Атака РФ на Львов: количество пострадавших возросло до 13 человек

Обновлено 17:44. Уже 13 раненых в больницах Львова. Количество пострадавших увеличивается.

Ранее сообщалось о 7 раненых людей в больницах города из-за российских атак по Львову



В больницах города с травмами по состоянию на сейчас есть семеро пострадавших из-за российских обстрелов. Люди с травмами различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

5 с Сыхова, 2 из центра Львова

Атака до сих пор продолжается.

