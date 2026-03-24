Атака РФ на Львов: количество пострадавших возросло до 13 человек
Дата публикации 24 марта 2026 17:39
Срочная новость
Обновлено 17:44. Уже 13 раненых в больницах Львова. Количество пострадавших увеличивается.
Ранее сообщалось о 7 раненых людей в больницах города из-за российских атак по Львову
В больницах города с травмами по состоянию на сейчас есть семеро пострадавших из-за российских обстрелов. Люди с травмами различной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
5 с Сыхова, 2 из центра Львова
Атака до сих пор продолжается.
Новость дополняется...
