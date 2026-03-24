Удар РФ по Львову: количество пострадавших возросло до 24 человек

Удар РФ по Львову: количество пострадавших стремительно растет
Во вторник днем, 24 марта, российские оккупанты дронами атаковали Львов. В результате вражеского обстрела в городе есть существенные разрушения. Кроме того, количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 24 раненых.
Об этом информирует с места происшествия журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Во Львове продолжает расти количество раненых в результате атаки РФ
Итак, по состоянию на 20:30 в больницы Первого медицинского объединения Львова в результате российского обстрела обратились 24 пострадавших. Среди них есть пациенты, которых доставили каретами скорой помощи, правоохранители, а также те, кто обратился самостоятельно.
Известно, что из общего количества 7 человек госпитализированы: 2 — в Больницу святого Пантелеймона и 5 — в Больницу святого Луки.
Другим пострадавшим оказывают помощь в больницах. Часть людей после осмотра отпустили лечиться дома.
Кроме того, журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места происшествия рассказала в эфире Вечір.LIVE, что во Львове после российской атаки часть жилья в центре города стала непригодной для проживания — по меньшей мере 17 квартир требуют немедленного отселения жителей.
По ее словам, повреждения получили как жилые дома, так и исторические объекты: в частности, удар пришелся на территорию Бернардинского монастыря, где пострадали фасад и конструкции здания.
На площади Соборной рядом с церковью Святого Андрея разрушен трехэтажный дом, а в Сыхове девятиэтажка подверглась ударам с двух сторон. Количество пострадавших растет.
Из-за последствий атаки возникли серьезные перебои с транспортом в центре города: часть трамвайных маршрутов остановлена. Власти уже готовят механизм компенсаций, а спасатели сейчас работают над разбором завалов и поиском жилья для пострадавших.
Представитель ГСЧС об атаке РФ на Львов 24 марта
Представитель ГСЧС Игорь Курус в эфире Вечір.LIVE сообщил, что из-за риска повторных ударов РФ по Львову спасатели не могли сразу начать работу и ждали разрешения.
По его словам, во время ликвидации последствий первого попадания враг запустил еще один беспилотник в то же место.
Обновлено 22:04. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что количество пострадавших в результате дневной атаки беспилотников на Львовщину увеличилось до 32 человек.
Напомним, 24 марта российские войска совершили дроновую атаку по Львову. В городе прогремели сильные взрывы, после чего вспыхнули пожары и поднялся густой дым.
Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях обстрела — в частности, повреждения получил жилой дом в центральной части города. Также он информировал, что зафиксировано попадание БпЛА в жилой дом на Сыхове.
Также Садовый отметил, что город регулярно передает военным средства для борьбы с дронами, в частности антидроновые системы. Несмотря на это, вражеские беспилотники все же смогли достичь Львова.
