Садовый ответил, почему российские дроны смогли долететь до Львова

Дата публикации 24 марта 2026 19:21
Городской председатель Львова Андрей Садовый отреагировал на атаку российских беспилотников по городу 24 марта. Он заявил, что имеет вопросы относительно эффективности защиты, несмотря на постоянные закупки необходимых средств.

Об этом городской голова заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Садовый прокомментировал атаку РФ по Львову

Мэр города отметил, что город регулярно обеспечивает военных средствами противодействия атакам, в частности антидроновими системами. Впрочем, несмотря на эти усилия, вражеские БпЛА смогли достичь Львова.

В то же время он подчеркнул, что сейчас главной задачей является помощь пострадавшим в результате атаки. По словам Садового, город работает над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым.

"У меня есть очень много вопросов для всех. Мы — город, который ежедневно покупает дроны, антидронные системы, все, что нас просят. Мы львиную долю бюджета города тратим на поддержку военных. Моя задача сейчас спасти людей, чтобы они были в безопасности, чтобы им было где переночевать, чтобы больницы оказали необходимую помощь. Это мы сделаем", — сказал Садовый.

Днем 24 марта во Львове прогремела серия мощных взрывов. Российская армия атаковала город ударными беспилотниками.

Во время атаки произошло попадание БпЛА в жилой дом в самом центре Львова и многоэтажку на проспекте Красной Калины.

В результате российской атаки по городу уже известно о 13 пострадавших. Ликвидация последствий удара продолжается.

Мария Коробова
