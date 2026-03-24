Садовий відповів, чому російські дрони змогли долетіти до Львова

Садовий відповів, чому російські дрони змогли долетіти до Львова

Дата публікації: 24 березня 2026 19:21
Садовий відповів, чому російські дрони змогли долетіти до Львова
Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на атаку російських безпілотників по місту 24 березня. Він заявив, що має запитання щодо ефективності захисту, попри постійні закупівлі необхідних засобів.

 Про це міський голова заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Мер міста зазначив, що місто регулярно забезпечує військових засобами протидії атакам, зокрема антидроновими системами. Втім, попри ці зусилля, ворожі БпЛА змогли досягти Львова.

Водночас він підкреслив, що наразі головним завданням є допомога постраждалим унаслідок атаки. За словами Садового, місто працює над тим, щоб забезпечити їх усім необхідним.

"У мене є дуже багато запитань для всіх. Ми — місто, яке щодня купує дрони, антидронові системи, все, що нас просять. Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Моя задача зараз врятувати людей, щоб вони були у безпеці, щоб їм було де переночувати, щоб лікарні надали необхідну допомогу. Це ми зробимо", — сказав Садовий.

Вдень 24 березня у Львові пролунала серія потужних вибухів. Російська армія атакувала місто ударними безпілотниками.

Під час атаки відбулося влучання БпЛА у житловий будинок у самому центрі Львова та багатоповерхівку на проспекті Червоної Калини.

Внаслідок російської атаки по місту вже відомо про 13 постраждалих. Ліквідація наслідків удару триває.

Львів обстріли Андрій Садовий
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
