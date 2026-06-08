Погода во Львове 9 июня: день закончится кратковременным дождем с грозой

Дети играют в фонтане. Фото: УНИАН

Во вторник, 9 июня, на Львовщине ожидается теплая и преимущественно сухая погода с летними температурными показателями, которые днем местами будут достигать +29°C тепла. Однако синоптики предупреждают об изменении погоды под конец дня. Регион накроют локальные летние грозы.

Об этом сообщили синоптики Укргидрметцентра, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и по области 9 июня

По прогнозам синоптиков, 9 июня во Львове и Львовской области сохранится облачная погода с прояснениями. В течение большей части суток сильных дождей не предвидится, но уже ближе к вечеру синоптическая ситуация ухудшится. Местами пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться летними грозами.

Температурная карта во Львове и области 9 июня. Фото: скриншот

Ночью и утром может возникнуть туман. Ветер в этот день будет преобладать юго-западного направления, 5-10 метров в секунду.

На территории Львовской области столбики термометров в ночные часы будут колебаться в пределах умеренных +9...+14°C тепла, а уже днем воздух прогреется до +24...+29°C.

Читайте также:

Во Львове погода будет аналогичной: ночью ожидается от +11 до +13°C тепла, а днем температура удержится на комфортных +26...+28°C.

Как уже сообщали Новини.LIVE, три легендарных замка Львовской области теперь можно будет посетить в рамках туристического велопути "ВелоПодкова". Официальный старт запланирован на 10 июня. Велосипедистам предлагают преодолеть дистанцию в 58 километров, наслаждаясь архитектурой Золочевского, Олесского и Подгорецкого замков, а также окружающей природой и волнистыми холмами.

Также читайте подробно, как изменятся цены на коммунальные услуги и проезд в транспорте во Львове с 1 июня. Стоимость пользования общественным транспортом изменилась в мае.