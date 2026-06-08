Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львов завтра накроет сильная жара: будет парить до +29°C

Львов завтра накроет сильная жара: будет парить до +29°C

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 19:39
Погода во Львове 9 июня: день закончится кратковременным дождем с грозой
Дети играют в фонтане. Фото: УНИАН

Во вторник, 9 июня, на Львовщине ожидается теплая и преимущественно сухая погода с летними температурными показателями, которые днем местами будут достигать +29°C тепла. Однако синоптики предупреждают об изменении погоды под конец дня. Регион накроют локальные летние грозы.

Об этом сообщили синоптики Укргидрметцентра, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове и по области 9 июня

По прогнозам синоптиков, 9 июня во Львове и Львовской области сохранится облачная погода с прояснениями. В течение большей части суток сильных дождей не предвидится, но уже ближе к вечеру синоптическая ситуация ухудшится. Местами пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться летними грозами.

null
Температурная карта во Львове и области 9 июня. Фото: скриншот

Ночью и утром может возникнуть туман. Ветер в этот день будет преобладать юго-западного направления, 5-10 метров в секунду.

На территории Львовской области столбики термометров в ночные часы будут колебаться в пределах умеренных +9...+14°C тепла, а уже днем воздух прогреется до +24...+29°C.

Читайте также:

Во Львове погода будет аналогичной: ночью ожидается от +11 до +13°C тепла, а днем температура удержится на комфортных +26...+28°C.

Как уже сообщали Новини.LIVE, три легендарных замка Львовской области теперь можно будет посетить в рамках туристического велопути "ВелоПодкова". Официальный старт запланирован на 10 июня. Велосипедистам предлагают преодолеть дистанцию в 58 километров, наслаждаясь архитектурой Золочевского, Олесского и Подгорецкого замков, а также окружающей природой и волнистыми холмами.

Также читайте подробно, как изменятся цены на коммунальные услуги и проезд в транспорте во Львове с 1 июня. Стоимость пользования общественным транспортом изменилась в мае.

Львов Львовская область прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации