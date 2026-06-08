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Головна Львів Львів завтра накриє сильна спека: буде парити до +29°C

Львів завтра накриє сильна спека: буде парити до +29°C

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Дата публікації: 8 червня 2026 19:39
Погода у Львові 9 червня: день закінчиться короткочасним дощем з грозою
Діти грають у фонтані. Фото: УНІАН

У вівторок, 9 червня, на Львівщині очікується тепла та переважно суха погода з літніми температурними показниками, які вдень подекуди сягатимуть +29°C тепла. Проте синоптики попереджають про зміну погоди під кінець дня. Регіон накриють локальні літні грози.

Про це повідомили синоптики Укргідрметцентру, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові та по області 9 червня

За прогнозами синоптиків, 9 червня у Львові та Львівській області утримається хмарна погода з проясненнями. Протягом більшої частини доби сильних дощів не передбачається, але вже ближче до вечора синоптична ситуація погіршиться. Місцями пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться літніми грозами.

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Температурна карта у Львові та області 9 червня. Фото: скриншот

Вночі та вранці може виникнути туман. Вітер у цей день переважатиме південно-західного напрямку, 5–10 метрів за секунду.

На території Львівської області стовпчики термометрів у нічні години коливатимуться в межах помірних +9...+14°C тепла, а вже вдень повітря прогріється до +24...+29°C.

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У Львові погода буде аналогічною: вночі очікується від +11 до +13°C тепла, а вдень температура утримається на комфортних +26...+28°C.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, три легендарні замки Львівської області тепер можна буде відвідати у межах туристичного велошляху "ВелоПідкова". Офіційний старт заплановано на 10 червня. Велосипедистам пропонують подолати дистанцію у 58 кілометрів, насолоджуючись архітектурою Золочівського, Олеського та Підгорецького замків, а також навколишньою природою і хвилястими пагорбами.

Також читайте детально, як зміняться ціни на комунальні послуги та проїзд у транспорті у Львові з 1 червня. Вартість користування громадським транспортом змінилася у травні. 

Львів Львівська область прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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