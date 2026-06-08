Погода у Львові 9 червня: день закінчиться короткочасним дощем з грозою

Львів завтра накриє сильна спека: буде парити до +29°C
У вівторок, 9 червня, на Львівщині очікується тепла та переважно суха погода з літніми температурними показниками, які вдень подекуди сягатимуть +29°C тепла. Проте синоптики попереджають про зміну погоди під кінець дня. Регіон накриють локальні літні грози.
Про це повідомили синоптики Укргідрметцентру, передає Новини.LIVE.
Погода у Львові та по області 9 червня
За прогнозами синоптиків, 9 червня у Львові та Львівській області утримається хмарна погода з проясненнями. Протягом більшої частини доби сильних дощів не передбачається, але вже ближче до вечора синоптична ситуація погіршиться. Місцями пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться літніми грозами.
Вночі та вранці може виникнути туман. Вітер у цей день переважатиме південно-західного напрямку, 5–10 метрів за секунду.
На території Львівської області стовпчики термометрів у нічні години коливатимуться в межах помірних +9...+14°C тепла, а вже вдень повітря прогріється до +24...+29°C.
У Львові погода буде аналогічною: вночі очікується від +11 до +13°C тепла, а вдень температура утримається на комфортних +26...+28°C.
Як уже повідомляли Новини.LIVE, три легендарні замки Львівської області тепер можна буде відвідати у межах туристичного велошляху "ВелоПідкова". Офіційний старт заплановано на 10 червня. Велосипедистам пропонують подолати дистанцію у 58 кілометрів, насолоджуючись архітектурою Золочівського, Олеського та Підгорецького замків, а також навколишньою природою і хвилястими пагорбами.
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