Львовяне провели акцию, чтобы напомнить о военнопленных и пропавших без вести

Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить о без вести пропавших и военнопленных украинских защитниках. К акции присоединились ветераны, родные защитников и неравнодушные горожане.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в субботу, 21 февраля.

Акция в поддержку пленных во Львове

Во Львове на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи. Плен убивает". К мирному мероприятию присоединились неравнодушные украинцы, ветераны, родные военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли с флагами и плакатами, чтобы напомнить о тех, кого ежедневно ждут дома.

Участники акции отмечают, что общество не должно забывать о пленных и пропавших без вести. Молчание только усугубляет трагедию семей, которые ждут возвращения своих близких.

Участники акции в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

После собрания на площади колонна отправилась шествием по центральной части города к Оперному театру. Во время шествия люди скандировали лозунги:

"Не молчи — плен убивает";

"У меня там все";

"Пленные — не значит забытые".

Ветераны на акции в поддержку пленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции держат флаги и плакаты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовянки держат плакаты с лозунгами в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Родные держат флаги с фотографиями защитников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции держат плакаты с фразами "Волю Азову" и "Стань голосом пленных". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Организаторы акции подчеркнули, что такие мероприятия призваны поддержать родных пленных и пропавших без вести. Это еще раз привлекает внимание к необходимости возвращения всех украинских защитников домой.

Украинцы в плену

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что сейчас во вражеской неволе находится семь тысяч украинцев. Он подчеркнул, что наше государство готово провести обмен "всех на всех".

Также жена украинского воина рассказала, что уже два года ждет любимого из плена. За это время женщина почти не получала известий о состоянии мужа и не знает, где точно он находится.

Украина и Россия провели первый в 2026 году обмен пленными 5 февраля. Тогда из неволи вернулись 157 военных и гражданских. Большинство украинцев были в плену еще с 2022 года.

