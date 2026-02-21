Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львовяне вышли на акцию в поддержку военнопленных — фоторепортаж

Львовяне вышли на акцию в поддержку военнопленных — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 17:18
Львовяне провели акцию, чтобы напомнить о военнопленных и пропавших без вести
Львовяне вышли на акцию в поддержку пленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить о без вести пропавших и военнопленных украинских защитниках. К акции присоединились ветераны, родные защитников и неравнодушные горожане.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в субботу, 21 февраля.

Реклама
Читайте также:

Акция в поддержку пленных во Львове

Во Львове на площади возле памятника Тарасу Шевченко состоялась акция "Не молчи. Плен убивает". К мирному мероприятию присоединились неравнодушные украинцы, ветераны, родные военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли с флагами и плакатами, чтобы напомнить о тех, кого ежедневно ждут дома.

Участники акции отмечают, что общество не должно забывать о пленных и пропавших без вести. Молчание только усугубляет трагедию семей, которые ждут возвращения своих близких.

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Участники акции в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

После собрания на площади колонна отправилась шествием по центральной части города к Оперному театру. Во время шествия люди скандировали лозунги:

  • "Не молчи — плен убивает";
  • "У меня там все";
  • "Пленные — не значит забытые".
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Ветераны на акции в поддержку пленных и пропавших без вести. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Участники акции держат флаги и плакаты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Львовянки держат плакаты с лозунгами в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Родные держат флаги с фотографиями защитников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Участники акции держат плакаты с фразами "Волю Азову" и "Стань голосом пленных". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Участники акции во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Организаторы акции подчеркнули, что такие мероприятия призваны поддержать родных пленных и пропавших без вести. Это еще раз привлекает внимание к необходимости возвращения всех украинских защитников домой.

Украинцы в плену

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что сейчас во вражеской неволе находится семь тысяч украинцев. Он подчеркнул, что наше государство готово провести обмен "всех на всех".

Также жена украинского воина рассказала, что уже два года ждет любимого из плена. За это время женщина почти не получала известий о состоянии мужа и не знает, где точно он находится.

Украина и Россия провели первый в 2026 году обмен пленными 5 февраля. Тогда из неволи вернулись 157 военных и гражданских. Большинство украинцев были в плену еще с 2022 года.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Львов акция пленные пропавшие без вести
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации