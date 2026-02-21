Відео
Головна Львів У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених — фото

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених — фото

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 17:18
Акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти відбулася у Львові
Львів'яни вийшли на акцію у підтримку полонених і зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові вкотре відбулася акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих українських захисників. Небайдужі львів'яни, ветерани та рідні оборонців, які зараз у ворожій неволі або зникли безвісти, долучилися до заходу.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака в суботу, 21 лютого.

Читайте також:

Акція на підтримку полонених у Львові

У Львові на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулася акція "Не мовчи. Полон вбиває". До мирного заходу долучилися небайдужі українці, ветерани, рідні військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли з прапорами та плакатами, аби нагадати про тих, кого щодня чекають вдома.

Учасники акції зазначають, що суспільство не має забувати про полонених і зниклих безвісти. Мовчання лише поглиблює трагедію родин, які чекають на повернення своїх близьких.

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Учасники акції на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Після зібрання на площі колона вирушила ходою центральною частиною міста до Оперного театру. Під час ходи люди скандували гасла:

  • "Не мовчи — полон вбиває";
  • "У мене там всі";
  • "Полонені — не означає забуті".
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Ветерани на акції у підтримку полонених та зниклих безвісти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Учасники акції тримають прапори та плакати. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Львів'янки тримають плакати з гаслами на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Рідні тримають прапори з фотографіями захисників. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Учасники акції тримають плакати з фразами "Волю Азову" та "Стань голосом полонених". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Учасники акції у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Організатори акції підкреслили, що такі заходи покликані підтримати рідних полонених і зниклих безвісти. Це ще раз привертає увагу до необхідності повернення всіх українських захисників додому.

Українці у полоні

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що зараз у ворожій неволі перебуває сім тисяч українців. Він наголосив, що наша держава готова провести обмін "всіх на всіх".

Також дружина українського воїна розповіла, що вже два роки чекає коханого з полону. За цей час жінка майже не отримувала звісток про стан чоловіка й не знає, де точно він знаходиться.

Україна та Росія провели перший у 2026 році обмін полоненими 5 лютого. Тоді з неволі повернулися 157 військових та цивільних. Більшість українців були у полоні ще з 2022 року.

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
