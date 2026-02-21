Акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти відбулася у Львові

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених — фото
У Львові вкотре відбулася акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих українських захисників. Небайдужі львів'яни, ветерани та рідні оборонців, які зараз у ворожій неволі або зникли безвісти, долучилися до заходу.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака в суботу, 21 лютого.
Акція на підтримку полонених у Львові
У Львові на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулася акція "Не мовчи. Полон вбиває". До мирного заходу долучилися небайдужі українці, ветерани, рідні військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли з прапорами та плакатами, аби нагадати про тих, кого щодня чекають вдома.
Учасники акції зазначають, що суспільство не має забувати про полонених і зниклих безвісти. Мовчання лише поглиблює трагедію родин, які чекають на повернення своїх близьких.
Після зібрання на площі колона вирушила ходою центральною частиною міста до Оперного театру. Під час ходи люди скандували гасла:
- "Не мовчи — полон вбиває";
- "У мене там всі";
- "Полонені — не означає забуті".
Організатори акції підкреслили, що такі заходи покликані підтримати рідних полонених і зниклих безвісти. Це ще раз привертає увагу до необхідності повернення всіх українських захисників додому.
Українці у полоні
Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що зараз у ворожій неволі перебуває сім тисяч українців. Він наголосив, що наша держава готова провести обмін "всіх на всіх".
Також дружина українського воїна розповіла, що вже два роки чекає коханого з полону. За цей час жінка майже не отримувала звісток про стан чоловіка й не знає, де точно він знаходиться.
Україна та Росія провели перший у 2026 році обмін полоненими 5 лютого. Тоді з неволі повернулися 157 військових та цивільних. Більшість українців були у полоні ще з 2022 року.
